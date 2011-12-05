Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Спасибо Ельцину за это

– Возле дома постоянно дежурят по два паренька с наушником... Круглосуточно! Кто же так боится жить? – таким вопросом задаются интернет-пользователи, проходящие мимо многоквартирного дома на Рочдельской, 12, ст.1 в Москве.

Местные, между тем, хорошо знают жильцов этого здания, построенного в 2001-м: это чиновники, силовики и их дети. Здесь глава Сбербанка Герман Греф соседствует с зампредом правительства Юрием Трутневым, а квартира экс-премьера Михаила Касьянова расположена рядом с жильем замруководителя администрации президента Дмитрия Козака. В 300 метрах отсюда располагается российское правительство.

Хорошо знают здание и столичные риелторы – цена квадратного метра там начинается от 600 тыс. руб., а цены на квартиры легко превышают 150 млн.

Специализированные сайты по продаже жилья так описывают этот рай в центре Москвы:

«Дорожки для пешеходов выложены тротуарной плиткой, на газоны поставлены цветники. Во дворе устроена зона отдыха. В детский парк Пресненский организован отдельный проход».

Семиэтажный дом находится в оперативном управлении государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации жилого фонда» Управделами президента. В то время, пока обычные люди десятилетиями расплачиваются за ипотеку или стоят в очередях на жилье, оно бесплатно раздает квартиры чиновникам.