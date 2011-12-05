Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве
Ряд российских чиновников и их детей на сомнительных условиях стали собственниками квартир в ведомственных домах Управделами президента. Некоторые для этого могли пойти на хитрость
Спасибо Ельцину за это
– Возле дома постоянно дежурят по два паренька с наушником... Круглосуточно! Кто же так боится жить? – таким вопросом задаются интернет-пользователи, проходящие мимо многоквартирного дома на Рочдельской, 12, ст.1 в Москве.
Местные, между тем, хорошо знают жильцов этого здания, построенного в 2001-м: это чиновники, силовики и их дети. Здесь глава Сбербанка Герман Греф соседствует с зампредом правительства Юрием Трутневым, а квартира экс-премьера Михаила Касьянова расположена рядом с жильем замруководителя администрации президента Дмитрия Козака. В 300 метрах отсюда располагается российское правительство.
Хорошо знают здание и столичные риелторы – цена квадратного метра там начинается от 600 тыс. руб., а цены на квартиры легко превышают 150 млн.
Специализированные сайты по продаже жилья так описывают этот рай в центре Москвы:
«Дорожки для пешеходов выложены тротуарной плиткой, на газоны поставлены цветники. Во дворе устроена зона отдыха. В детский парк Пресненский организован отдельный проход».
Семиэтажный дом находится в оперативном управлении государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации жилого фонда» Управделами президента. В то время, пока обычные люди десятилетиями расплачиваются за ипотеку или стоят в очередях на жилье, оно бесплатно раздает квартиры чиновникам.
В начале нулевых годов имущество для госслужащих распределялось на основании распоряжения президента Бориса Ельцина от 1997-го. В соответствии с документом, чиновники могли либо получить квартиру в пользование на период службы по договору служебного найма (и после увольнения вернуть ее), либо по договору социального найма и затем приватизировать. Для этого нужно было соблюсти несколько условий, основное из которых – наличие менее 15 кв. м жилплощади на каждого члена семьи. Если квартир несколько, их площади складываются. Кроме того, претенденты должны были иметь стаж минимум 10 лет, из которых не меньше 2 лет – на госслужбе. После получения жилья чиновник обязан отдать государству имеющуюся у его семьи недвижимость.
Как пояснил юрист в области недвижимости Дмитрий Островский, совершеннолетние дети, живущие отдельно от претендента на жилье, членами его семьи не считаются.
– Спор о том, кого считать ближайшими членами семьи, идет уже 30 лет. Исходя из судебной практики, жены, мужья, бабушки, дедушки и взрослые дети, живущие с вами в одной квартире, входят в этот список. А совершеннолетние дети, живущие отдельно, – это совсем другое дело, – сказал Островский.
Вместе с тем, некоторые госслужащие намеренно пытаются ухудшить свои жилищные условия, чтобы получить новое жилье, отмечает эксперт. Ельцинское постановление предусматривало ответ на такие манипуляции: при таких действиях чиновника могут принять на учет в качестве нуждающегося лишь через пять лет.
Судебная практика же в России такова, что под «ухудшением условий» понимаются дарение, продажа или мена жилого помещения, в результате которой у семьи или собственника стало меньше площади.
«Собеседник» присмотрелся к владельцам всех 42 квартир на Рочдельской улице и выяснил: некоторые претенденты, кажется, намеренно пытались ухудшить свои жилищные условия. А вот необходимые условия для получения жилья выполнялись ими далеко не всегда.
Хороший исполнитель
Петербургский экономический форум-2019. Журналисты активно пытаются получить комментарий от недавно назначенного врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Но всякий раз попытки проваливаются – то путь к чиновнику преграждает охрана, то он сам сбегает от корреспондентов. Исключение делается только для СМИ, принадлежащих Смольному.
Александр Беглов был назначен врио губернатора Петербурга в 2018 году, сменив Георгия Полтавченко. Решение Владимира Путина назначить на этот пост близкого к себе человека не стало неожиданным, рассказали три источника «Собеседника» - слухи об этом ходили давно. Но всех удивили довольно спорные попытки московских PR-специалистов вылепить из Беглова героя, трибуна и завсегдатая соцсетей, говорит сотрудник государственного СМИ, сопровождавший тогда чиновника.
– Александр Дмитриевич, насколько мне известно, в 90-х зарекомендовал себя как хороший исполнитель. Это отчасти объясняет его назначение на эту должность. С другой стороны, кулуарно продолжаются диалоги о его состоянии здоровья и перенесенной незадолго до губернаторских выборов болезни. Его медкарту, конечно, мы не смотрели, однако его промахи как в формулировках, так и в управленческих решениях принято связывать именно с этим.
Новая петербургская власть довольно быстро показала местной прессе, как будет строиться общение с журналистами, и выглядело это довольно топорно, утверждает другой собеседник издания. По его словам, в Смольном даже существовала статистика, какие СМИ и как часто писали про Беглова плохо.
— 23 апреля 2019 года Беглов презентовал Путину макеты будущего арт-парка. В этот же день в городские редакции спустили указание радостно отработать этот инфоповод со списком желательных спикеров. Тогда же у ряда изданий в материалах о презентации арт-парка фигурировал, например, Николай Цискаридзе, которому и сказать особенно было нечего, но и отказаться тоже явно мог – в такие списки людей просто так не вносят. Это был, кажется, первый массовый случай отработки темы «по бегловской указке», - вспоминает собеседник издания.
На губернаторские выборы Беглов пошел как самовыдвиженец, дистанцируясь от не очень популярной в Петербурге «Единой России». Избирательная кампания активно освещалась СМИ, входящими в холдинг «повара Путина» Евгения Пригожина, и другими лояльными изданиями, в том числе каналами «78» (входит в НМГ Ковальчука) и «Санкт-Петербург» (принадлежит Смольному). Тогда появился термин «лопата Беглова», когда кандидат в губернаторы лично оправился чистить город от снега.
— В сознании рядового петербуржца Беглов, очевидно, останется очередным «крепким хозяйственником», для которого зимой совершенно неожиданно выпадает снег. Окончательно похоронившим свою репутацию в период борьбы с коронавирусом и во время бесед с карманным журналистом на таком же карманном телеканале, - считает сотрудник федерального информагентства, работавший тогда в Петербурге.
Еще будучи врио, Беглов отчитался о своем имуществе. Из деклараций следовало, что он владеет тремя земельными участками, двумя квартирами и жилым домом, а его доход за 2018-й составил 6,1 млн руб.
Как росло благосостояние Беглова можно судить по его декларациям. Впервые он отчитался о доходах в 2003-м, будучи заместителем полпреда в СЗФО. В его декларации отсутствовало какое-либо упоминание о наличии у чиновника квартир. И тому есть объяснение.
В 1997-м Беглов приобрел жилье (56 кв. м) на Васильевском острове Петербурга. К тому моменту он был женат на Наталье Бегловой, в семье были две дочери – Ольга и Юлия. В декабре 2001-го чиновник лишился единственной квартиры, подарив ее несовершеннолетней Ольге. А та впоследствии передала апартаменты матери.
Сам Беглов, став «бездомным», получил право претендовать на новое жилье. И в 2005 стал единственным собственником квартиры на Рочдельской. Есть одно «но». Судя по метражу (159 кв.м), квартира Беглова состоит из трех комнат. Но в соответствии с распоряжением Ельцина, один человек может претендовать на 1-комнатную или 2-комнатную квартиру. «Трешку» имеет право получить лишь семья, состоящая из 3-4 человек. Обе дочери Беглова к тому моменту уже были совершеннолетними. К тому же полная тезка его дочери - Юлия Александровна Беглова - уже являлась собственницей 80-метровой квартиры на улице Гаванской в Петербурге (выписка есть у «Собеседника»).
Несколько лет назад чиновника умудрилась подставить собственная пресс-служба.
В 2019-м команда Алексея Навального обнаружила у Беглова 150-метровую квартиру в центре столице, на Покровке. Ее цена составляла 150 млн рублей. В пресс-службе Смольного в ответ заявили, что жилплощадь была приобретена еще на стадии строительства в 2005 году - то есть тогда же, когда чиновник стал собственником квартиры на Рочдельской. Выходит, деньги у него все же были и в улучшении жилищных условий его семья не нуждалась?
Внезапное ухудшение жилищных условий в 2003-м произошло и в семье депутата Госдумы РФ Александра Жукова. Как выяснил «Собеседник», до той поры вместе с супругой Татьяной и сыном Петром они владели большой квартирой на улице Серафимовича в Москве. Площадь в 124 «квадрата» не оставляла надежд на новое жилье. Но выход нашелся. В ноябре 2003-го квартира была продана некоему Александру Березину, а спустя несколько лет Жуковы получили в собственность трешку в доме на Рочдельской. Как рассказывал «Собеседник», жилье на седьмом этаже (145,3 м2) Жуков-старший решил переписать на сына. А в декабре 2020-го единственной собственницей стала супруга вице-спикера ГД.
Способные дети
– Главной задачей нового правительства будет повышение качества жизни людей, снижение уровня бедности, улучшение благосостояния и безопасности россиян, – сейчас мало кто помнит, но именно такие обещания в 2004-м раздавал новый тогда глава кабмина Михаил Фрадков.
Не скажем за всех россиян, но роль второго человека в России пошла только в плюс семье премьера – прежде всего, его детям. Так, в декабре 2004-го его младший сын Павел получил от Управделами президента 140-метровую квартиру в доме на Рочдельской. А старший, Петр, в том же году стал обладателем апартаментов площадью 217 «квадратов» – они располагаются в ТЦ «Олимпик Плаза» у метро «Проспект Мира». Похожее жилье в этом районе на данный момент стоит около 100 млн руб.
В обоих случаях к решениям Управделами президента о выделении жилья детям экс-премьера есть вопросы. В то время оба Фрадковых не работали на госслужбе. В официальной биографии Павла сказано, что он стал чиновником только в 2005-м. Петр же в тот момент работал заместителем гендиректора Дальневосточного морского пароходства. Кроме того, Петр, судя по всему, не выполнил еще одно условие, указанное в распоряжении Бориса Ельцина, – постоянное проживание в Москве.
– Работать пришлось много и далеко, во Владивостоке, постоянно летал: две недели здесь, две там, – по крайней мере, именно так рассказывал Фрадков в интервью «Ведомостям» о своей жизни в тот период.
Одна из квартир могла быть выделена тогдашнему премьер-министру Михаилу Фрадкову, который впоследствии мог переписать ее на сына. Но тогда остаются непонятными основания выделения второй жилплощади семейству Фрадковых. Ведь по закону один человек может приватизировать квартиру лишь один раз в жизни.
Судя по выпискам, Павел все-таки вернул жилье в собственность РФ. Сейчас он работает в Управделами президента (том самом, которое и выделяло ему квартиру). А вот Петр до сих пор владеет элитными апартаментами (в 2018-м он был назначен председателем ПАО «Промсвязьбанк»).
По мнению главы регионального подразделения «Трансперенси Интернешнл – Россия» (признан иноагентом) Игоря Сергеева, основная проблема передачи служебного жилья в собственность кроется в ее абсолютно непрозрачной схеме.
– Мы не знаем, как проходят заседания жилищных комиссий, не знаем, какие аргументы «за» или «против» выделения служебного жилья озвучиваются там. Есть и другой вопрос – насколько целесообразна передача чиновникам именно таких квартир ценой в сотни миллионов рублей? В то же время простые люди у нас десятилетиями стоят в очереди. И такое жилье им в любом случае не светит, – резюмирует Сергеев.
Теги: #чиновники, #Коррупция
Рубрика: Расследование -> Расследование