Могут ли за долги забрать единственное жилье?

Аркадий Проторочин из Екатеринбурга был признан банкротом еще в 2018 году, так как не смог вернуть долг в 21,4 миллиона рублей. Все его имущество пошло с молотка. Должник просил исключить из конкурсной массы двухуровневую пятикомнатную квартиру площадью почти 150 квадратных метров, так как это было его единственное жилье. Поначалу суд так и сделал, но кредиторы подали кассацию и выиграли дело. В результате вместо роскошной недвижимости банкрот переедет в однушку площадью 30 метров. Суд счел, что такая площадь «разумно достаточна для удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище для одного человека», так как должник холост и не имеет иждивенцев. Социальная норма в нашей стране на одного человека составляет 10 квадратных метров.

Подобных дел в РФ еще не было. И юристы уже строят прогнозы, что за первой ласточкой могут последовать другие. Сторонники такого строго подхода ссылаются на опыт других стран, где нет неприкосновенности единственного жилья.

- Описанная в публикации ситуация касается дорогостоящего жилья (двухуровневой пятикомнатной квартиры). В апреле этого года было принято постановление Конституционного суда, в котором изложена позиция о возможности изъятия такой недвижимости для реализации на торгах в счет погашения долга. При этом взамен предоставлялся иной вариант, который соответствует нормативам площади, - объяснила «Собеседнику» управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка. - В иных случаях признаваемое банкротом лицо защищено исполнительским иммунитетом. Поэтому не думаю, что суды будут принимать аналогичные решения в отношении признанных банкротами лиц, купивших жилье массового сегмента. Главный риск заемщика – не выплатить ипотеку. Однако отмечу, что банки редко доводят дело до суда и стараются найти компромиссное решение, например реструктуризация кредита или ипотечные каникулы. Для того, чтобы избежать таких ситуаций, требуется ответственно подойти к оценке собственных финансовых возможностей и перспектив.

Регина Сафина.