"Это новая искренность": Камчатский министр назвал провинциальный город "жопой", но объяснился

Министр природных ресурсов Камчатского края Алексей Кумарьков допустил довольно грубое высказывание в личном Instagram в отношении населенного пункта в соседствующем Забайкалье.

«Если есть в мире жопа, то это здесь»

, – написал политик к фотографии въезда в город Петровск-Забайкальский.

Телеканал «41 регион» обратил внимание на неаккуратное слово в отношении населенного пункта и обвинил политика в замаскированном употреблении матерного слова в тексте., а также в том, что он носит футболку с неприличной надписью.

Все репортажи Кумарьков выкладывает в Сеть, находясь в отпуске. «Министр, видимо на отдыхе совсем забыл про этику, которую при его должности следовало бы соблюдать, и на встречу с близкими надел футболку с нецензурной надписью На литературном языке она означает, что ему "все равно" на всё», – критикуют политика журналисты.

Начальник регионального министерства после такой критики поспешил отредактировать сообщение, добавив к нему уточнение: «P.S. Речь исключительно про дороги!!!»

Отдельным постом житель Камчатки пояснил свое отношение к забайкальским весям:

«Забайкалье потрясающее место с красивой природой и тысячелетней историей, о которой я много и часто пишу в своих соцсетях. Но в части дорог в этом месте, основанном в 1789 году указом Екатерины II, действительно полные, как вы выразились, ягодицы, и я это отметил как водитель, использовав соответствующий фразеологизм. В следующий раз буду более точно формулировать мысль. Так и буду писать - что дороги напоминают ягодицы, спасибо за идею. Лакировать не склонен. Считайте, что это модная нынче новая искренность, которую каждый понимает по-своему. Противоположность искренности - лицемерие»

Также политик заверил, что не намерен менять футболку, которую ему легально купила и подарила супруга.

«Ходить в отпуске в костюме и в галстуке я не буду, не просите», – заявил Кумарьков и предложил оценить еще одну его футболку (на фото).