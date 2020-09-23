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"Угомонитесь уже, Игр в Сочи хватило на 50 лет вперед!" В сети просят власти не бороться за проведение Олимпиады-2036

Россиянам хватило последствий зимних Игр-2014, после чего наша команда до сих пор выступает без флага и гимна

Фото: Global Look Press

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает возможность проведения на своей территории летних Олимпийских игр в 2036 году, сейчас готовятся заявки от нескольких городов.

«Рассматривается, да. И готовятся заявки, несколько городов. Точно совершенно Санкт-Петербург, Казань, по-моему. Сейчас просто не вспомню», - сказал Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпийских игр.

Как отметил Лавров, решение о проведении Игр принимает не МИД, соответствующие процедуры есть в правительстве России. Ранее о желании провести летние Игры-2036 заявляла Казань.

Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для проведения Олимпийских игр в 2036 году, конкуренция среди российских городов за право принять их в случае такого решения будет жесткой, сказал ранее министр спорта Олег Матыцин.

Непонятно, имеют ли эти заявления отношение к предстоящим в сентябре выборам в Госдуму, возможно, власти считает, что такие новости радуют россиян, но после Олимпиады в Сочи и последствиях от нее, никаких Игр жителям страны, пожалуй, уже не надо. Во всяком случае, такой вывод следует из комментариев в соцсетях.

«Угомонитесь уже, нам Сочи хватило на 50 лет вперед», - просит чиновников успокоиться читатель.

«А Россия может вместо этого провести газ к каждому дому по всей стране и хорошие дороги? Или это опять не ее дело?» - задает риторические вопросы в комментариях россиянин.

«Чиновникам «пилить» нечего стало?» - уточняет москвич.

«Надеюсь трансгендеры, модифицированные люди и прочая фигня станут нормой в этих Игрищах, а если серьёзно, то зачем это все России? Чтобы чиновникам от спорта работу дать?» - также не понимает смысл новой Олимпиады в стране сибиряк.

«Чтоб потом в собственной стране снова выступать без флага и гимна? Да на фиг надо!» - категоричен болельщик.

«Надо столбить сразу и на все последующие 1000 лет вперед», - иронизирует пенсионер.

«Деньги закончились в карманах? Лучше бы массовый спорт развивали, улучшали здоровье народа. Но это же невыгодно», - не понимает, для чего эти траты читатель.

«Похоже, к 2036 году пенсии точно отменят», - делает вывод о том, за чей счет будет банкет россиянин.
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