Сторонники ЕР и "Яблока" прививаются чаще всех, а коммунисты – лидеры по антиваксерам

Согласно результатам опроса SuperJob, среди избирателей КПРФ больше всего людей, которые не намерены вакцинироваться от коронавируса: 31% уже привитых и 18% собирающихся сделать это, передает РБК.

На втором месте с конца идут те, кто вообще не намерен голосовать: среди них всего 38% привитых и 16% планирующих вакцинироваться. У ЛДПР показатель чуть выше — 42% и 22% соответственно.

Лидером по числу вакцинированных выступает «Единая Россия», среди сторонников которой привились 55%, а ещё 28% планируют сделать это. Чуть ниже показатель у «Яблока» — 49% и 19%. Затем идут «Новые люди» — 48% и 19%. Среди справедливороссов 44% привились и 28% намерены сделать это.

Таким образом противников вакцинации больше всего также среди коммунистов — 51% их избирателей вообще не готовы прививаться. Среди тех, кто не идет голосовать, таких 46%, а среди сторонников партии власти таких лишь 17%.

Эксперты объясняют столь высокое количество антипрививочкиков среди электората КПРФ желанием партии выступать против всех решений власти. Сами коммунисты говорят, что их избиратели полностью разочаровались в действующей власти, поэтому не доверяют ей, даже если вакцина работает.