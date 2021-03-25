Сегодня, в 10:50

Собянин отменил требование о переводе на удаленку не менее 30% сотрудников

Сняты требования о регулярных тестах на ковид и измерении температуры у работников в течение дня

Фото: Дмитрий Мальтера

В Москве с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на удаленку не менее 30% сотрудников и термометрия работников, снимаются все ограничения на посещение зоопарков. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. В то же время мы рекомендуем работодателям и в дальнейшем сохранять «удаленку», если это возможно без ущерба для деятельности организаций», – написал Собянин. 

Он отметил, что работодатели по-прежнему обязаны проводить термометрию работников перед началом рабочего дня и не допускать к работе сотрудников с признаками ОРВИ.

Отменены требования о проведении термометрии в течение рабочего дня и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19.

Также отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны. 

«За последние недели мы провели несколько этапов смягчения ограничений. И в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни. Вместе с тем, многие профилактические меры пока остаются в силе. Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино», – добавил мэр столицы. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 3 дня назад

Светлана Тихановская – в интервью Sobesednik.ru: «Путь, который мы прошли, впечатляет»

Общество 1 день назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 2 дня назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 3 дня назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 1 неделю назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 2 недели назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Политика 6 минут назад

Лавров назвал российские города, претендующие на летнюю Олимпиаду 2036 года

Происшествия 18 минут назад

Антитеррористический комитет ищет причастных к взрыву автобуса в Воронеже

Политика 41 минуту назад

Оппозиция снова за старое. Литвинович с Брюхановой не договорились в пользу Хованской

Политика 46 минут назад

Сына арестованного экс-губернатора Фургала не пустили на выборы в Госдуму

Политика 55 минут назад

Ещё одну правозащитную организацию объявили "нежелательной" в России

Происшествия 1 час назад

Владелец взорвавшегося автобуса в Воронеже опроверг версию с газовыми баллонами

Происшествия 2 часа назад

В Приамурье задержали подозреваемого в обстреле автомобиля сотрудников охотуправления

Происшествия 2 часа назад

После взрыва автобуса в Воронеже три человека находятся в тяжелом состоянии

Общество 3 часа назад

Главное к 13 августа: фейковый "Робин Гуд" от ФНС, проблемы Беларуси со SWIFT, NASA изучит "Науку"

Общество 4 часа назад

Опрос: Более 80% россиян уверены, что существуют сугубо мужские и женские профессии

Общество 4 часа назад

Метеоролог рассказал о "новом климате" в Москве

Общество 5 часов назад

Сторонники ЕР и "Яблока" прививаются чаще всех, а коммунисты – лидеры по антиваксерам

Происшествия 10 часов назад

Взрыв автобуса в Воронеже: одна женщина погибла, еще 11 человек оказались в больнице

Общество 14 часов назад

"Как говорил Путин: Кто обзывается, тот так и называется": в сети врезали чиновнику, назвавшему красноярцев "ноющей кучей"

Общество 14 часов назад

"Не для того увеличивали пенсионный возраст, чтобы потом службу в армии вносить в трудовой стаж"

Политика 14 часов назад

"А ведь сколько народа поведется на предвыборные обещания ЕдРа": в сети разносят очередную плюшку от партии власти

Общество 16 часов назад

"Собянин, бордюры дорогие? Подушку потратят - останется матрац": в сети обсуждают заканчивающуюся денежную подушку Москвы

Политика 16 часов назад

Узел влияния: что вскрыло крушение Ми-8 на Камчатке

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика