Собянин отменил требование о переводе на удаленку не менее 30% сотрудников

В Москве с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на удаленку не менее 30% сотрудников и термометрия работников, снимаются все ограничения на посещение зоопарков. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. В то же время мы рекомендуем работодателям и в дальнейшем сохранять «удаленку», если это возможно без ущерба для деятельности организаций», – написал Собянин.

Он отметил, что работодатели по-прежнему обязаны проводить термометрию работников перед началом рабочего дня и не допускать к работе сотрудников с признаками ОРВИ.

Отменены требования о проведении термометрии в течение рабочего дня и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19.

Также отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.

«За последние недели мы провели несколько этапов смягчения ограничений. И в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни. Вместе с тем, многие профилактические меры пока остаются в силе. Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино», – добавил мэр столицы.