"Смертность – запаздывающий показатель": Сонин не видит проблем в снятии Собяниным очередных ограничений

В снятии очередных ограничений в Москве, о которых объявил сегодня мэр столицы Сергей Собянин, нет ничего нелогичного, даже несмотря на то, что смертность от коронавируса побила за прошедшие сутки очередной рекорд. Такую мысль высказал экономист, профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики Константин Сонин

– Смертность – это запаздывающий показатель. Есть показатель, сколько людей диагностировано, сколько людей попадает в больницы, а смертность по сравнению с этим запаздывает на две-три недели, – высказал своё мнение профессор в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

– И то, что смертность сейчас бьёт новые рекорды, не противоречит тому, что третья волна пошла на спад. Сейчас, я бы сказал, фронт перемещается в сторону недопущения четвёртой волны, и для этого нужно, чтобы вакцинация шла ещё быстрее.

Столичный мэр Сергей Собянин объявил сегодня об отмене обязательного требования о переводе на удалёнку не менее 30% сотрудников и термометрии работников, а также о снятии всех ограничений на посещение зоопарков.

Тем временем в России за сутки зарегистрировано 22 277 новых случаев коронавирусной инфекции, а смертность превысила максимум за всё время – 815 человек.