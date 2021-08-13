Питерским такси запретят работать, если 80% водителей не привиты

Транспортный комитет Санкт-Петербурга принял решение ограничить компании, предоставляющие услуги такси, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе. С воскресенья, 15 октября, извозом смогут заниматься только фирмы, где 80% водителей привиты от коронавируса, передает «Фонтанка».

«Комитет по транспорту взял на личный контроль COVID-безопасность в таксомоторных компаниях. Им направлены письма с предупреждением», — говорится в пресс-релизе городского ведомства. Чиновники обращают внимание, что агрегаторы такси также поддерживают необходимость массовой вакцинации сотрудников сферы перевозок.

Напомним, что в Москве тем временем наоборот отменяют ограничения. Только сегодня глава столицы Сергей Собянин перевел требование о переводе 30% работников компаний на удаленку в разряд рекомендаций.