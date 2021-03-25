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Опрос: Более 80% россиян уверены, что существуют сугубо мужские и женские профессии

Среди профессий, которые стали универсальными – водитель, режиссер, повар, предприниматель, риэлтор

Фото: Global Look Press

Большинство россиян разделяют профессии на мужские и женские. Об этом говорится в результатах опроса исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру», которое приводит ТАСС

Как следует из результатов опроса, 81% россиян уверены, что существуют профессии, которыми могут заниматься только женщины или только мужчины.

К женским профессиям опрошенные относят учителей и воспитателей (19%), медсестер (18%), нянь и сиделок (15%), а также бортпроводников (12%), парикмахеров (10%) и горничных (5%). 

К мужским профессиям россияне причислили строителей (22%), пилотов (17%), чиновников (11%), ученых (8%) и IT-специалистов (7% ). 

Респонденты также отметили ряд профессий, которые со временем из чисто мужских превратились в универсальные. Среди них водитель, режиссер, повар, предприниматель, риэлтор.

Опрос проводился 7-11 августа среди 2 042 граждан старше 18 лет во всех регионах страны. 

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