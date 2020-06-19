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"Доченька копия папы": Навка опубликовала фото с дочерью от Дмитрия Пескова

Многие подписчики Татьяны отметили, что отметил, что её дети всегда похожи только на своих отцов

Фото: Instagram

Известная российская фигуристка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка часто радует подписчиков в социальных сетях свежими фотографиями и самыми яркими событиями из своей жизни.

Так, ещё недавно прославленная в прошлом спортсменка удивляла поклонников подтянутой фигурой и невероятным шпагатом, и это все в её 46 лет, а теперь на её страничке в социальной сети Instagram появилась семейная фотография. Знаменитость опубликовала совместное фото с 6-летней дочерью от Дмитрия Пескова Надей, а также поинтересовалась у подписчиков, насколько они с наследницей похожи.

«Мать и дочь, как день и ночь. Или копия точь-в-точь?» – гласит подпись Навки под этой публикацией.

Подписчики фигуристки на этот призыв отозвались очень активно, а потому принялись наперебой оценивать, насколько юная Надя похожа на мать и на отца. При этом, многие из них поспешили спортсменку разочаровать, отметив, что считают маленькую Надежду более похожей на отца.

Более того, нашлись и те, кто отметил, что дети Татьяны Навки, и вовсе, всегда похожи только на своих отцов.

«На папу похожа, увы не на Вас».

«Лапочка, девочка сладкая! Красавица мама! Два таланта! Будьте счастливы!»

«У Навки как будто бы и нет детей. Обе дочки похожи на своих пап».

«Красотки незабудки».

«Ну не совсем копия 50/50».

«Доченька копия папы».

«Точно, но есть черты и папины».

«Совсем не копия, на папу похожа девочка».

«Папина доча, что-то конечно и мамино есть», – пишут россияне в комментариях.

Теги: #Навка, #Песков

Рубрика: Общество

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