Власти Москвы разыграют квартиры и машины среди участников онлайн-голосования на выборах

В Москве среди тех, кто будет голосовать онлайн на выборах в сентябре, разыграют 20 квартир и 100 автомобилей. Об этом сообщил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Мохте, передает «АГН Москва».

«К программе «Миллион призов» в этом году присоединились компании строительного сектора и компании автомобильной промышленности. Следует сообщить, что в этом году будет разыграно среди участников электронного голосования на выборах в сентябре 100 автомобилей и 20 квартир в Москве», – заявил Мохте. Он добавил, что это уникальная ситуация, и призвал всех голосовать электронно.

Программа «Миллион призов» была разработана для стимулирования гражданской активности. Как отметил вице-президент МТПП, к ней присоединились уже более 70 компаний, в том числе «Магнит», «Пятерочка», «Азбука вкуса» и «Детский мир».

Выборы в Госдуму восьмого созыва будут проходить 17-19 сентября, одновременно в столице состоятся довыборы депутатов Мосгордумы по двум округам и выборы муниципальных депутатов района Щукино. Регистрация на дистанционное электронное голосование начнется 2 августа и завершится 13 сентября.