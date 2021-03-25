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Власти Москвы разыграют квартиры и машины среди участников онлайн-голосования на выборах

Регистрация на дистанционное электронное голосование пройдет в период со 2 августа по 13 сентября

Фото: Global Look Press

В Москве среди тех, кто будет голосовать онлайн на выборах в сентябре, разыграют 20 квартир и 100 автомобилей. Об этом сообщил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Мохте, передает «АГН Москва». 

«К программе «Миллион призов» в этом году присоединились компании строительного сектора и компании автомобильной промышленности. Следует сообщить, что в этом году будет разыграно среди участников электронного голосования на выборах в сентябре 100 автомобилей и 20 квартир в Москве», – заявил Мохте. Он добавил, что это уникальная ситуация, и призвал всех голосовать электронно. 

Программа «Миллион призов» была разработана для стимулирования гражданской активности. Как отметил вице-президент МТПП, к ней присоединились уже более 70 компаний, в том числе «Магнит», «Пятерочка», «Азбука вкуса» и «Детский мир».

Выборы в Госдуму восьмого созыва будут проходить 17-19 сентября, одновременно в столице состоятся довыборы депутатов Мосгордумы по двум округам и выборы муниципальных депутатов района Щукино. Регистрация на дистанционное электронное голосование начнется 2 августа и завершится 13 сентября. 

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