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"Как говорил Путин: Кто обзывается, тот так и называется": в сети врезали чиновнику, назвавшему красноярцев "ноющей кучей"

Россияне в бешенстве от слов советника главы администрации губернатора Красноярского края Агафонова, даже несмотря на то, что он попытался "дать заднюю", а в администрации назвали его пост в соцсетях "личным делом"

Фото: Global Look Press

Неожиданный скандал развернулся в Красноярске, страдающем от смога из-за лесных пожаров.

Фигурист Алексей Ягудин опубликовал фото из Красноярска и написал, что смог в центре города не ощущается. Пользователи соцсетей мгновенно раскритиковали спортсмена, пожаловавшись на дым от пожаров. В ответ советник главы администрации губернатора Красноярского края Андрей Агафонов назвал их «ноющей кучей дерьма» и «плаксивым сбродом». Позже пост в фейсбуке с высказываниями исчез.

Чуть позже Агафонов объяснил свои резкие высказывания, по его мнению, в конфликтной ситуации виноваты те, кто набросился на спортсмена с обвинениями.

«Дело именно в этой особенной породе людей, которым невозможно на физиологическом уровне слышать от кого-то, что Красноярск не так уж плох», - подчеркнул он в радиоэфире.

Чиновник заявил, что эти люди живут в парадигме «мы все умрем - надо валить».

«Упиваются собственной несчастностью. Им не важен повод для нытья», - добавил он.

Также Агафонов сообщил, что пост не удалял. По его словам, это сделали администраторы социальной сети из-за жалоб пользователей. При этом в пресс-службе губернатора Красноярского края назвали высказывания Агафонова, которые он публикует на своих страницах в соцсетях, его личным делом.

И все бы ничего, но «личное дело» прозвучало от вполне официального лица, на что в соцсетях тут же отреагировали, даже несмотря на «заднюю», которую попытался дать Агафонов.

«Агафонов сказал правду, все депутаты и чиновники из «Единой России» именно так и думают. Поэтому, думайте, за кого голосовать в сентябре», - призывает читатель.

«Макарошки, которые уже не всегда стоят одинаково, и «Вас государство рожать не просило» люди ещё не забыли. А тут ещё один «выступил», - в бешенстве россиянин.

«Как там гарант говаривал? Кто как обзывается, тот сам так и называется? Так вроде?» - вспоминает слова Путина москвич.

«А среди этих людей ветераны ВОВ были? А то, как Навального, можно в суд отправить.  Или власти так можно?» - задает риторический вопрос петербуржец.

«А что, там вроде как закон действует про оскорбления чиновниками народа?.. Привлеките, пожалуйста, или как всегда на своих это не распространяется? Значит, чиновников оскорблять, унижать нельзя, а простых людей можно? Такие у нас демократические законы?» - в шоке россиянин.

«Вот хам! Оскорбляет людей и еще обвиняет! Вот такая администрация!» - в неменьшем шоке и пенсионер.

«За такие высказывания в отношении народа, такого советника снять с должности и поставить дворником пожизненно, без права занимать какую либо должность» - призывает красноярец.

«Пусть увольняется! Гнать таких надо из власти, из города, да и вообще отовсюду», - уверен еще один житель сибирского города.

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