Жара покидает столичный регион: В Москве и Подмосковье дождь и до 26 градусов

Сегодня, 11 августа, Москва и Московская область будут находиться в северной части циклона. Синоптики обещают преимущественно облачную погоду, местами кратковременный дождь.

«Максимальная температура в Москве составит от 22 до 24 градусов тепла, по области до плюс 26 градусов. Ветер восточный, 3-8 м/с», – сообщает портал «Метеоновости».

Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – около 60%.

Отмечается, что для большинства людей такие погодные условия являются довольно комфортными и не должны вызвать метеопатические реакции.