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"Выборы чудотворные": россияне отреагировали на "стабилизацию ситуации" с COVID-19

В соцсетях высказывают предположения о том, что уже в конце сентября ситуация с коронавирусом снова может ухудшиться

Фото: Global Look Press

Ситуация с коронавирусом в России снова стабилизировалась, пусть и остается на данный момент напряженной. С таким заявлением выступила заместитель главы ЦНИИ эпидемиологии при Роспотребнадзоре Наталья Пшеничная.

«В отдельных регионах на данный момент наблюдается продолжение роста заболеваемости, но в других мы фиксируем стабилизацию, а есть и такие, где отмечается даже снижение темпов прироста новых случаев заболевания», – подчеркнула она.

Кроме того, согласно заявлениям Пшеничной, данные по ситуации меняются в динамике, при этом однозначно видно, что в целом по России с учетом регионов, где наблюдается относительно благополучная ситуация, а также тех, в которых она пока остается неблагоприятной, можно утверждать, что еженедельные тепы прироста заболеваемости пошли на спад.

Немногим ранее та же Пшеничная, к слову, выступила с заявлением о том, что снизить риски новой волны коронавируса ближайшей осенью поможет только вакцинация населения. Наиболее высокий риск, по ее словам, придется на период начала нового учебного года и возвращения многих россиян из отпусков.

Примечателен и тот факт, что постепенная стабилизация ситуации, по крайней мере об этом стали чаще говорить чиновники на самом разном уровне, вполне укладывается в канву версии некоторых политологов о том, что федеральный центр решил не провоцировать в обществе еще большую напряженность перед выборами. Замечают это обстоятельство и обычные россияне, многие из которых в социальных сетях пишут об «исцеляющих выборах» и высказывают опасения о том, что уже в конце сентября ситуация снова может ухудшиться, а населению в очередной раз придется терпеть все тяготы и лишения «ковидных» ограничений.

«То пишут, что очень много болеют, то, что все стабилизировалось, не поймешь, где правда. Но конечно хотелось бы, чтобы правда была там, где новости об отступлении заразы»;

«Ясное дело, что всё будет нормально к выборам грядущим, а после – опять резкий скачок и новые запреты»;

«Чем ближе выборы, тем лучше статистика!»;

«А непривитых на выборы надеюсь пустят? А то я второй раз в жизни хочу исполнить свой гражданский долг и хоть таким образом показать свое отношение к власти!»;

«Это до осени, а потом опять те же грабли»;

«Понятное дело! Выборы же! Это становится предсказуемо!»;

«Выборы они такие чудотворные, всеисцеляющие», – иронизируют пользователи в комментариях. 

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