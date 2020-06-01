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Максим Жаров: Кремль поступает с вакцинацией так же, как и с национальными проектами

Политолог считает, что властям необходимо как можно скорее поменять подходы к вакцинации

Фото: Global Look Press

Вопрос об усилении коронавирусных ограничений или введении локдаунов ушел из федеральной повестки. Во многом, как считают эксперты, этому способствовали предстоящие парламентские выборы, перед которыми власти откровенно побаиваются вступать с обществом в открытый конфликт и ограничивать его в правах, добиваясь улучшения эпидемиологической ситуации или повышения явки в центрах вакцинации. На этом фоне появилась версия, согласно которой, говорить на высоком уровне о проблемах, даже если они будут, никто не станет. Вот только этой энергии все равно придется найти выход, и найдет она его, судя по всему, в традиционном для себя месте – в регионах.

По крайней мере, к такому выводу можно прийти на фоне участившихся разговоров о том, что тема локдаунов и новых ограничений постепенно поднимается именно в субъектах федерации и стала постоянным атрибутом совещаний в администрациях регионов.

В то же время, как отмечает российский политолог Максим Жаров, главная проблема сложившейся ситуации и стратегии борьбы с коронавирусом в России в целом заключается в том, что перед региональными властями ставятся исключительно «неодушевленные» цели по достижению определенного процента вакцинированного населения. Результатов это не дает, подчеркивает эксперт, а потому считает, что необходимо менять, прежде всего, подходы к самой вакцинации.

«Кремль поступает с вакцинацией так же, как и с национальными проектами. Губернаторам просто ставят неодушевленный KPI – «кассовый разрыв» количество вакцинированных не ниже 60% от некой выборочной совокупности населения в том или ином субъекте Федерации, после чего дают команду на старт.

В связи с тем, что KPI у губернаторов неодушевленный, они привыкли воспринимать все эти тараканьи бега исключительно в качестве пиар-акции. И результат эти тараканьих бегов по вакцинации всем мы хорошо видим, изучая данные по избыточной смертности за первую половину текущего года – они нулевые, если не хуже.

По вакцинации необходимо в срочном порядке менять не только целеполагание, но и контрольные показатели – во главе угла должно стоять не количество привитых, а уровень смертности населения в том или ином регионе», – пишет Жаров в своем авторском Telegram-канале.

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