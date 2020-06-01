Максим Жаров: Кремль поступает с вакцинацией так же, как и с национальными проектами

Вопрос об усилении коронавирусных ограничений или введении локдаунов ушел из федеральной повестки. Во многом, как считают эксперты, этому способствовали предстоящие парламентские выборы, перед которыми власти откровенно побаиваются вступать с обществом в открытый конфликт и ограничивать его в правах, добиваясь улучшения эпидемиологической ситуации или повышения явки в центрах вакцинации. На этом фоне появилась версия, согласно которой, говорить на высоком уровне о проблемах, даже если они будут, никто не станет. Вот только этой энергии все равно придется найти выход, и найдет она его, судя по всему, в традиционном для себя месте – в регионах.

По крайней мере, к такому выводу можно прийти на фоне участившихся разговоров о том, что тема локдаунов и новых ограничений постепенно поднимается именно в субъектах федерации и стала постоянным атрибутом совещаний в администрациях регионов.

В то же время, как отмечает российский политолог Максим Жаров, главная проблема сложившейся ситуации и стратегии борьбы с коронавирусом в России в целом заключается в том, что перед региональными властями ставятся исключительно «неодушевленные» цели по достижению определенного процента вакцинированного населения. Результатов это не дает, подчеркивает эксперт, а потому считает, что необходимо менять, прежде всего, подходы к самой вакцинации.

«Кремль поступает с вакцинацией так же, как и с национальными проектами. Губернаторам просто ставят неодушевленный KPI – «кассовый разрыв» количество вакцинированных не ниже 60% от некой выборочной совокупности населения в том или ином субъекте Федерации, после чего дают команду на старт.

В связи с тем, что KPI у губернаторов неодушевленный, они привыкли воспринимать все эти тараканьи бега исключительно в качестве пиар-акции. И результат эти тараканьих бегов по вакцинации всем мы хорошо видим, изучая данные по избыточной смертности за первую половину текущего года – они нулевые, если не хуже.

По вакцинации необходимо в срочном порядке менять не только целеполагание, но и контрольные показатели – во главе угла должно стоять не количество привитых, а уровень смертности населения в том или ином регионе», – пишет Жаров в своем авторском Telegram-канале.