В Москве выявили минимальное число заболевших COVID-19 за сутки с апреля 2021 года

В Москве за 10 августа выявлено 1 639 новых случаев заражения коронавирусом, это минимум с 7 апреля 2021 года. Тогда число заболевших составило 1585 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

В столице за сутки был госпитализирован 781 человек, скончался 61. В тяжелом состоянии находятся 392 человека.

Санкт-Петербург впервые за долгое время обошел столицу по числу новых заболевших и стал лидером по России. За сутки там выявили 1811 новых случаев заражений.

Высокий прирост заболевания остается в Московской области (1309), в Нижегородской области (537) и в Свердловской области (518 человек).

Всего в России за сутки зафиксировали 21 378 заболевших коронавирусом и 792 летальных исхода. Из общего числа заразившихся 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели за сутки 18 729 человек.

За все время пандемии в России выявлено 6 491 288 случаев коронавируса, зарегистрировано 166 442 летальных исхода, выздоровели 5 788 710 человек.