Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Компания «Отисифарм», которая производит препарат «Арбидол», заработала больше 17 млрд рублей в 2020 году, обратил внимание «Собеседник». «Арбидол» активно продвигается как лекарство от коронавируса, несмотря на отсутствие какой-либо доказательной базы.

Прибыль АО «Отисифарм» по итогам пандемийного года составила 17,7 млрд рублей (годом ранее компания заработала всего 7 млрд рублей). Выручка увеличилась с 22,5 до 40,6 млрд рублей.

Увеличилась прибыль и в АО «Фармстандарт», которой подконтрольно АО «Отисифарм». В 2020 году компания заработала 16,8 млрд рублей против 11,8 в 2019-м.

Товарный знак «Арбидол» до 2006 года принадлежал компании «Мастерлек», а затем — «Фармстандарту». С 2013 года права на него принадлежат «Отисифарму». Обе компании связаны с миллиардером Виктором Харитоновым, который считается близким к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

На протяжении нескольких лет «Арбидол» являлся самым продаваемым лекарственным средством в России для лечения гриппа и простуды. В настоящее время он предлагается врачами государственных поликлиник для лечения COVID-19. При этом отсутствуют какие-либо исследования, доказывающие его эффективность.