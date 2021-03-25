Опрос: Треть россиян не пользуются приложениями для знакомств из-за страха обмана

Более 30% россиян рассказали, что никогда не пользовалась приложениями для знакомств из-за страха быть обманутыми мошенниками. Об этом говорится в социологическом исследовании, проведенном «Лабораторией Касперского», передает ТАСС.

Из результатов опроса следует, что 36% респондентов в России опасаются использовать приложения для знакомств, потому что не хотят быть обманутыми мошенниками. О том, что столкнулись со злоумышленниками, рассказали 23% опрошенных, а еще 23% респондентов отметили, что смогли вовремя распознать обман.

Главной угрозой в приложениях знакомств называют кэтфишинг, то есть создание фейковой личности и использование ее в своих целях, об этом рассказали 77% респондентов. Вредоносные ссылки или вложения считают опасным 12% граждан, а на шантаж указали 8% опрошенных.

Как отмечается, смогли вовремя распознать мошенника за подозрительным профилем 44% опрошенных, 64% были бдительны и никогда не отправляли деньги новым знакомым в приложениях, половина участников опроса не обращают внимание на подозрительные сообщения, а 20% распознали мошенника после отказа видеозвонка.

Как пишут специалисты, обмана можно избежать, если обращать внимание на особенности в общении с цифровым собеседником, особенно если вас просят выслать деньги или настойчиво стараются узнать личную информацию. Они рекомендуют не давать свой номер телефона или домашний адрес, переходить для общения в сторонний мессенджер, пока вы не убедитесь в том, что это не мошенник, а также проверять настройки конфиденциальности в соцсетях и в приложениях для знакомств.

Опрос среди пользователей сервисов для онлайн-знакомств проводился в июне 2021 года.