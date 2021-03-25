"Наконец-то правда": россияне высоко оценили признания создателя вакцины от COVID-19

Британский профессор Эндрю Поллард, который является создателем вакцины от коронавируса под названием AstraZeneca, считает выработку коллективного иммунитета от COVID-19 невозможной. По словам ученого, штамм «дельта» делает формирование коллективного иммунитета от вируса невозможным. С таким признанием он выступил во время встречи с депутатами британского парламента.

«Проблема заключается в том, что это не вирус кори. Если привить около 95% населения от кори, то вирус больше не сможет передаваться. Но штамм «дельта» продолжит заражать даже тех, кто уже вакцинировался», – заявил глава оксфордской группы, которая занималась созданием вакцины, ставшей впоследствии препаратом, известным под названием AstraZeneca.

Кроме всего прочего, Поллард отметил, что те, кто до сих пор не привился, однажды обязательно столкнутся с вирусом, а средства для того, чтобы полностью остановить его распространение, на данный момент попросту не существует. По словам профессора, существующие сегодня вакцины эффективны лишь в вопросе защиты человека от тяжелого течения заболевания и летальных исходов, однако от заражения они не спасут. В то же время, добавил ученый, даже в случае снижения уровня антител после вакцинации иммунитет человека, вероятнее всего, будет «помнить» о полученной прививке на протяжении десятков лет и обеспечит определенную степень защиты при заражении.

Между тем, россияне на слова британского профессора отреагировали с некоторой долей скептицизма, тем более что некоторые из них уже не первый месяц выступают против вакцинации. Впрочем, многие восприняли слова Полларда как долгожданную правду о том, что вакцина не спасет от всех проблем, а потому оценивают его признания положительно. Хотя саму суть сказанного ученым о защите от тяжелого течения, многие из комментаторов в социальных сетях почему-то игнорируют.

«Уважаемые люди не просто так придумали вирус, чтобы вы легко и просто перестали за него платить»;

«Не будем колоться, раз не поможет. А что поможет, кто-нибудь знает?»;

«Ну, начинается»;

«Столько экспертов! Может лечить реально начнут, а не людей пугать»;

«Надоели страшилки. Давайте опять вернёмся к гриппу»;

«Вопрос, тогда зачем прививаться? Что ещё затеяли власти?»;

«Ясное дело, вакцина сама не продастся!»;

«Наконец-то пошла какая-то правда! Дождались!» – пишут они в комментариях.