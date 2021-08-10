Главное к 11 августа: Жириновский не дает дышать, ФСБ ловит мигрантов Лукашенко, Починок сняли

Избирательная комиссия Санк-Петербурга отменила решение ТИК Центрального района об отказе в регистрации депутату местного ЗакСа от «Яблока» Борису Виншневскому. Он баллотируется в городской парламент по одномандатному округу. Теперь ТИК должен в течение пяти дней повторно рассмотреть выдвижение кандидата. Причиной первого отказа были якобы неправильно заполненные документы.

После скандала с обвинениями в домогательствах губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо поступил так, как советовал ему президент Байден, и ушел в добровольную отставку, чтобы «позволить правительству снова быть правительством», передает NBC News. Его место ближайший год будет занимать Кэти Хокул, ставшая первой в истории женщиной-главой Нью-Йорка.

Футболист Лионель Месси подписал двухлетний контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен». Он также может быть продлен на дополнительный сезон. Ранее Месси ушел из «Барселоны» из-за финансовых сложностей клуба. По неофициальным данным, цена контракта — 35 млн евро в год.

Facebook отчитался об удалении сети российских аккаунтов, целью которых была дезинформация о вакцинации граждан других стран. Всего было удалено 65 страниц в Facebook и 243 аккаунта в Instagram. Они публиковали мемы и информацию о том, будто из-за вакцин AstroZeneca и Pfizer люди превращаются в обезьян. Также российские технологи создавали дезинформацию и петиции на платформах Reddit, Medium и Change.org, чтобы затем вбрасывать это через популярных в регионе инфлюенсеров с помощью фиктивного пиар-агентства Fazze, разоблаченного ранее видеоблогерами. Большой популярности эти данные не приобрели.

Власти Латвии ввели режим ЧС на границе с Беларусью, пишет Delfi. Это позволит применять силу к пытающимся пересечь границу нелегальным мигрантам и запретит подавать заявления на статус беженца.

Тем временем часть завезенных в Беларусь мигрантов, не сумев попасть в ЕС, уже начали предпринимать попытки перейти границу России: издание Smolnarod.ru пишет, что пограничная служба ФСБ задержала недалеко от границы автомобиль с мигрантами, где были четверо сирийцев, один египтянин и россиянин. Также в районе Красной горки спецслужбами были задержаны ещё 14 граждан республик Средней Азии.

Минобрнауки временно отстранило от занимаемой должности скандального ректора РГСУ Наталью Починок, пишут РБК и DOXA. Также отстранена была проректор по социальной политике и экономике Ольга Бахтина, которая накануне написала заявление об уходе. Отстранения произошли после жалоб студентов на обучение и проживание — проверка ведомства выявила ряд нарушений. Кроме того, есть основания полагать, что в декларации о доходах Починок содержатся неточности. Идет также антикоррупционная проверка.

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в ряде стран, доктор филологических наук Исфандияр Вагабзаде записал видеообращение к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. В нем он обвиняет политика в оскорбительных заявлениях в адрес его народа и отвечает симметрично. По словам Вагабзаде, Жириновский — «жирная свинья» и «старый осел».

«Уже ваша вонь распространяется на весь мир. Дышать невозможно», — подытоживает он.

Напомним, Жириновский ранее заявил, что Россия должна восстановить границы Российской империи и СССР, а Южный Кавказ является сферой влияния России.