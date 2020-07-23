Вчера, в 20:19

Эксперты Центра Сербского: Сестры Хачатурян убили отца из-за бессилия и страха

Также специалисты установили, что отец трех сестер был склонен к агрессивному поведению

Фото: скриншот

Адвокаты трех сестер Хачатурян сообщили, что им стали доступны результаты новой психиатрической экспертизы, проведенной специалистами института имени Сербского. Речь идет об уголовном расследовании, в котором фигурантом стал убитый Михаил Хачатурян.

Напомним, адвокаты сестер настояли на возбуждении уголовного дела против Михаила Хачатуряна, которое ранее было закрыто в связи со смертью подозреваемого. Мужчину подозревают в том, что он систематически избивал и насиловал трех своих дочерей, в том числе социализированным образом.

«Эксперты установили, что каждая из девушек с 2014 года страдала от синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства - все эти заболевания имеют прямую причинно-следственную связь между действиями Хачатуряна и обнаруженными у его дочерей расстройствами»

, – рассказывает адвокатесса средней сестры Хачатурян Мари Давтян.

Отмечается, что ни одна из девушек не могла как-либо ответить отцу на насилие в силу отсутствия поддержки со стороны родственников, материальной и моральной зависимости, неустойчивостью ментального состояния; девушки расценивали ситуацию как опасную для жизни и здоровья, но при этом безвыходную, из-за этого они решились на убийство отца.

Также специалисты Центра Сербского подтвердили, что младшая из сестер на момент убийства была в невменяемом состоянии.

В посмертной экспертизе Михаила Хачатуряна экспертиза выявила склонность к агрессии и жестокости, а вместе с тем «особенность сексуальных предпочтений».

Родственники Михаила Хачатуряна настаивали на том, что девушки выдумали истории об изнасилованиях из-за своих сексуальных особенностей. Экспертиза опровергла эти утверждения.

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