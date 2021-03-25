Задержан главврач больницы во Владикавказе, где прорвало кислородную трубу

В рамках расследования уголовного дела в связи с гибелью 11 человек в ковид-стационаре Владикавказа задержан 58-летний главный врач больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CУ СК по Северной Осетии.

Медика подозревают по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть пациентов. Следком просит у суда дозволить арест подозреваемого.

Baza пишет, что следователи также проверяют информацию о гибели еще не менее 10 человек до взрыва из-за нехватки кислорода, якобы давление в системе упало еще в ночь с 7 на 8 августа. Пока эта информация никак не подтверждена.