"В плане медалей переживаем этап "Поздний Брежнев": в сети не понимают, для чего Путин ввел новый орден
По мнению россиян, он будет на последнем месте в иерархии, и вместо награды станет унижением для деятелей культуры
Владимир Путин учредил орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве», соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю учредить орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве», - говорится в документе.
В соцсетях новые орден и медаль от Путина не оценили.
«Идет этап «Поздний Брежнев», но только в плане написания «трудов» и вручения медалей», - считает читатель.
«Интересно, а сколько в стране наград? Явно не хватает…» - иронизирует россиянин.
«В России 17 орденов, у некоторых по три-четыре степени, 19 медалей, 8 знаков отличия, про звания заслуженных и народных я молчу. По статусу выходит, что эти орден и медаль будут на последнем месте, для чего спрашивается так унижать деятелей культуры? А ведь есть еще и ведомственные награды, в том числе и у министерства культуры», - выдает всю матчасть москвич.
«А работягам учредят орден «Сутулова» за работу на тяжёлом производстве?» - задает риторический вопрос сотрудник завода.
«Сначала, наверное, Мединскому вручат», - предполагает кинокритик.
«Нет, первый орден вручат Яхиной и Киркорову», - звучит другая версия.