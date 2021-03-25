"В плане медалей переживаем этап "Поздний Брежнев": в сети не понимают, для чего Путин ввел новый орден

Владимир Путин учредил орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве», соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю учредить орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве», - говорится в документе.

В соцсетях новые орден и медаль от Путина не оценили.

«Идет этап «Поздний Брежнев», но только в плане написания «трудов» и вручения медалей», - считает читатель.

«Интересно, а сколько в стране наград? Явно не хватает…» - иронизирует россиянин.

«В России 17 орденов, у некоторых по три-четыре степени, 19 медалей, 8 знаков отличия, про звания заслуженных и народных я молчу. По статусу выходит, что эти орден и медаль будут на последнем месте, для чего спрашивается так унижать деятелей культуры? А ведь есть еще и ведомственные награды, в том числе и у министерства культуры», - выдает всю матчасть москвич.

«А работягам учредят орден «Сутулова» за работу на тяжёлом производстве?» - задает риторический вопрос сотрудник завода.

«Сначала, наверное, Мединскому вручат», - предполагает кинокритик.

«Нет, первый орден вручат Яхиной и Киркорову», - звучит другая версия.