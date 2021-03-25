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В Москве сегодня до 29 градусов, переменная облачность, ближе вечеру возможен дождь

Во второй половине дня к столице с северо-запада приблизится холодный атмосферный фронт

Фото: Global Look Press

В столичном регионе во вторник, 10 августа, будет до 29 градусов и переменная облачность.

«При переменной облачности воздух в Москве прогреется до 27-29 градусов тепла, по области до плюс 29 градусов», – сообщают «Метеоновости». Уточняется, что температура выше 25 градусов выпадет на интервал с 10:00 до 18:00.

Согласно прогнозу синоптиков, во второй половине дня приблизится северо-западный холодный атмосферный фронт, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер будет дуть преимущественно с востока, со скоростью 3-8 метров в секунду.

Отмечается, что для людей, не страдающих метеозависимостью и серьезными недугами, такая погода достаточно комфортна. Вместе с тем лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, осложненными кислородной недостаточностью, а также тем, кто перенес острые заболевания, следует быть осторожными из-за метеоусловий «с термическим дискомфортом гипоксического типа».

Теги: #Погода

Рубрика: Общество

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