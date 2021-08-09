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"Карты спасения" для российских автомобилистов, 10 млн вакансий в США: Главное к утру вторника

О том, что произошло в ночь на 10 августа, – в подборке Sobesednik.ru

Фото: Global Look Press

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело о гибели девяти человек в больнице Владикавказа, где произошла авария на медицинском оборудовании. Он поручил руководству североосетинского следственного управления предоставить ему подробный доклад по обстоятельствам трагедии. Уголовное дело заведено по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»).

Задымление от лесных пожаров в Якутии сохраняется в 869 населенных пунктах Красноярского края, передает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Днем ранее задымление было зарегистрировано в 954 населенных пунктах в 41 муниципальном образовании. Отмечается, что по прогнозам синоптиков в ближайшие дни сильного ветра не ожидается это будет способствовать распространению дыма на ряд населенных пунктов края.

В июне американские работодатели разместили рекордные 10,1 млн вакансий, в США в течение этого периода были наняты 6,7 млн работников, сообщает Associated Press. За первый месяц лета в стране уволилось почти 4 млн человек, что говорит об уверенности людей в том, что они смогут найти работу с более выгодными условиями.

В России разрабатывают национальный стандарт по так называемым картам спасения для автомобилей, пишет ТАСС. По мнению авторов проекта, это позволит эффективнее спасать людей, попавших в аварии на дорогах. Речь идет о требованиях к кодификации, маркировке и идентификации транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории РФ, то есть своего рода инструкции, которая будет содержать все необходимые сведения об автомобиле, а также предоставлять рекомендации экстренным службам по действиям с ним в случае ДТП.

По факту проникновения неизвестного мужчины на территорию детского сада под Петербургом возбуждено дело о хулиганстве. Случай произошел накануне, 9 августа, в частном детском саду «Маленькая страна» в Кудрово, в результате инцидента никто не пострадал. Нарушитель задержан, СМИ пишут, что он мог находиться под воздействием наркотических веществ.

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