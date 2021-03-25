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В Питере неадекватный мужчина с ножом залез в детский сад, а затем скрылся

В питерском Кудрово неадекват залез на территорию детского сада с ножом. Никто не пострадал, но и сам он успел скрыться

Фото: Скриншот

Пьяный либо психически нездоровый мужчина проник на территорию детского сада, забрался на крышу пристройки посреди детской площадки и начал размахивать ножом. Видео публикуют Telegram-каналы Readovka и РИА Новости. Никто из детей не пострадал. 

Полиция и охрана уже прибыли на место. По данным «Интерфакса», инцидент происходит в восточной части Санкт-Петербурга, недалеко от границы Леонбласти. РИА Новости добавляет, что это Кудрово.

«Посреди "тихого часа" на территорию, где расположен частный детский сад, ворвался мужчина, в руках у него нож, он не может связать двух слов. Очевидно, он пьян, находится в состоянии наркотического опьянения или имеет психическое заболевание», — объясняет источник агентства.

Как пишет Readovka, во время появления неизвестного на территории садика находились родители детей. Когда они поинтересовались, чем он занимается, мужчина предложил им вызвать полицию. Слезать с крыши он поначалу не хотел. Но Telegram-канала «Подъем» пишет со ссылкой на МВД, что к моменту приезда полиции неизвестному удалось скрыться, сейчас его ищут.

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