В Питере неадекватный мужчина с ножом залез в детский сад, а затем скрылся

Пьяный либо психически нездоровый мужчина проник на территорию детского сада, забрался на крышу пристройки посреди детской площадки и начал размахивать ножом. Видео публикуют Telegram-каналы Readovka и РИА Новости. Никто из детей не пострадал.

Полиция и охрана уже прибыли на место. По данным «Интерфакса», инцидент происходит в восточной части Санкт-Петербурга, недалеко от границы Леонбласти. РИА Новости добавляет, что это Кудрово.

«Посреди "тихого часа" на территорию, где расположен частный детский сад, ворвался мужчина, в руках у него нож, он не может связать двух слов. Очевидно, он пьян, находится в состоянии наркотического опьянения или имеет психическое заболевание», — объясняет источник агентства.

Как пишет Readovka, во время появления неизвестного на территории садика находились родители детей. Когда они поинтересовались, чем он занимается, мужчина предложил им вызвать полицию. Слезать с крыши он поначалу не хотел. Но Telegram-канала «Подъем» пишет со ссылкой на МВД, что к моменту приезда полиции неизвестному удалось скрыться, сейчас его ищут.