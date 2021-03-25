Число погибших после ЧП в больнице Владикавказа возросло до 11

В республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе, где произошла поломка медицинского оборудования, скончались еще два человека.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослана Тебиева.

Врио главы республики Сергей Меняйло между тем заявил, что гибель двух пациентов не связана с аварией на кислородной магистрали. «Люди умерли ночью, им подавался кислород в штатном режиме, но поражение легких у них было критическое», – сказал он.

В пресс-службе Минздрава региона также заявили, что эти две смерти не связывают с аварией: уточняется, что один из пациентов умер от тромбоэмболии, а по второму будет проводиться судмедэкспертиза, которая установит причину смерти.

Трагедия в больнице Владикавказа произошла накануне вечером, 9 августа, погибли девять человек. По словам Сергея Меняйло, произошел прорыв трубы под землей. Всего в реанимации находился 71 пациент.

СКР возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). Председатель СКР Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.