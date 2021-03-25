9 человек погибло: Росздравнадзор инспектирует ковид-центр во Владикавказе из-за аварии
В Северной Осетии из-за прорыва кислородной трубы скончались тяжелые пациенты
Врио главы республики Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о смерти девяти пациентов с поражением легких более 90% в больнице Владикавказа. Смерть наступила преждевременно из-за аварии на медицинском оборудовании, пишет РБК.
Произошел прорыв кислородной трубы, из которой поступали кислород на аппараты ИВЛ. Всего в момент аварии в реанимации находился 71 тяжелый пациент с поражением легких. Все выжившие переведены на резервное обеспечение.
«Врачи хорошо сработали. Но от таких ситуаций никто не застрахован. С завтрашнего дня во всех наших больницах мы обеспечим резервную подачу кислорода на случай таких ситуаций»
, – заявил Меняйло в комментарии «15 региону».
Росздравнадзор проведет проверку больницы и установит причины инцидента, сообщает «Интерфакс Россия». Свою проверку начало и управление Следственного комитета республики, передает РЕН ТВ.
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