Во "ВКонтакте" появилась функция эмоциональной оценки публикаций
Оценить публикацию во "ВКонтакте" теперь можно шестью разными способами, но некоторые из них ещё нужно открыть
Социальная сеть «ВКонтакте» добавила новую возможность при просмотре публикаций. Теперь пользователи смогут не только делиться ими или ставить лайки, но и добавлять эмоциональную оценку постов.
Всего доступно шесть видов реакций, однако изначально пользователь может выбрать только две: либо «Нравится», либо «Восторг». Открыть «Смешно», «Ого!», «Печаль» и «Гнев» можно только после того, как другие пользователи оставят их под публикациями конкретного человека.
Комментарии под постами по-прежнему можно оценивать исключительно лайками.
Подобная функция уже давно доступна, к примеру, на Facebook.
Рубрика: Общество