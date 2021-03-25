Во "ВКонтакте" появилась функция эмоциональной оценки публикаций

Социальная сеть «ВКонтакте» добавила новую возможность при просмотре публикаций. Теперь пользователи смогут не только делиться ими или ставить лайки, но и добавлять эмоциональную оценку постов.

Всего доступно шесть видов реакций, однако изначально пользователь может выбрать только две: либо «Нравится», либо «Восторг». Открыть «Смешно», «Ого!», «Печаль» и «Гнев» можно только после того, как другие пользователи оставят их под публикациями конкретного человека.

Комментарии под постами по-прежнему можно оценивать исключительно лайками.

Подобная функция уже давно доступна, к примеру, на Facebook.