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Во "ВКонтакте" появилась функция эмоциональной оценки публикаций

Оценить публикацию во "ВКонтакте" теперь можно шестью разными способами, но некоторые из них ещё нужно открыть

Фото: Скриншот

Социальная сеть «ВКонтакте» добавила новую возможность при просмотре публикаций. Теперь пользователи смогут не только делиться ими или ставить лайки, но и добавлять эмоциональную оценку постов. 

Всего доступно шесть видов реакций, однако изначально пользователь может выбрать только две: либо «Нравится», либо «Восторг». Открыть «Смешно», «Ого!», «Печаль» и «Гнев» можно только после того, как другие пользователи оставят их под публикациями конкретного человека.

Комментарии под постами по-прежнему можно оценивать исключительно лайками.

Подобная функция уже давно доступна, к примеру, на Facebook.

Рубрика: Общество

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