Температура воздуха в Москве превысит норму на пять градусов

В понедельник, 9 августа, в столице ожидается до 29 градусов и переменная облачность.

Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Предстоящим днем погода в столице и области будет определяться гребнем антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 27-29 градусов тепла, по области до плюс 29 градусов», – указывается в сообщении.

Атмосферное давление составит сегодня 750 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – приблизительно 60%. Ветер будет дуть слабый. Геомагнитный фон спокойный, периодически неустойчивый.

По данным синоптиков, атмосферное давление в регионе продолжит расти, его фон станет повышенным. Средняя суточная температура превысит норму на 4-5 градусов. Это, наряду с повышенной из-за прошедших накануне дождей влажностью, приведет к недостатку кислорода в воздухе. «Не только лица с повышенной метеочувствительностью, но и практически здоровые могут испытывать дискомфорт»», – поясняют специалисты.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также страдающим хронической кислородной недостаточностью либо эндокринными нарушениями рекомендуют снизить физические нагрузки, соблюдать питьевой режим и держать рядом с собой все необходимые лекарства.