Температура воздуха в Москве превысит норму на пять градусов
Из-за осадков, выпавших в предыдущие дни, в столичном регионе будет влажно и душно
В понедельник, 9 августа, в столице ожидается до 29 градусов и переменная облачность.
Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Предстоящим днем погода в столице и области будет определяться гребнем антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 27-29 градусов тепла, по области до плюс 29 градусов», – указывается в сообщении.
Атмосферное давление составит сегодня 750 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – приблизительно 60%. Ветер будет дуть слабый. Геомагнитный фон спокойный, периодически неустойчивый.
По данным синоптиков, атмосферное давление в регионе продолжит расти, его фон станет повышенным. Средняя суточная температура превысит норму на 4-5 градусов. Это, наряду с повышенной из-за прошедших накануне дождей влажностью, приведет к недостатку кислорода в воздухе. «Не только лица с повышенной метеочувствительностью, но и практически здоровые могут испытывать дискомфорт»», – поясняют специалисты.
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также страдающим хронической кислородной недостаточностью либо эндокринными нарушениями рекомендуют снизить физические нагрузки, соблюдать питьевой режим и держать рядом с собой все необходимые лекарства.