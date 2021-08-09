Москвичка с арбалетом залезла на дерево в парке, защищая его от спила для стройки дома
Полицейские угрожали экоактивистке применить против нее огнестрельное оружие
В Москве в Бабушкинском парке активистка Ольга Кузьмина утром 9 августа забралась на верхушку 20-метрового дерева и привязала себя к нему ремнем. Вместе с собой у нее был арбалет, которым она обещала обороняться в случае силового давления. Об инциденте пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на трансляцию YouTube-канала RusNews.
Требованием Кузьминой было прекратить стройку по адресу Янтарная, 15 рядом с ее домом. Этот проект запланирован в программе реновации.
Телеграм-канал Sota пишет, что полицейские требовали от активистки убрать арбалет, а также угрожали применением огнестрельного оружия.
В итоге сотрудники полиции, вооружившись щитами и надев бронежилеты, добрались до Ольги по пожарной лестнице и сняли с дерева. Ее акция продлилась примерно 10 часов.
Активистка доставлена в отдел полиции по Лосиноостровскому районе. Сейчас с ней общаются медики.
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Рубрика: Общество