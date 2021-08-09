Москвичка с арбалетом залезла на дерево в парке, защищая его от спила для стройки дома

В Москве в Бабушкинском парке активистка Ольга Кузьмина утром 9 августа забралась на верхушку 20-метрового дерева и привязала себя к нему ремнем. Вместе с собой у нее был арбалет, которым она обещала обороняться в случае силового давления. Об инциденте пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на трансляцию YouTube-канала RusNews.

Требованием Кузьминой было прекратить стройку по адресу Янтарная, 15 рядом с ее домом. Этот проект запланирован в программе реновации.