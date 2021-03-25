Конец чатикам в WhatsApp. Бюджетников заставят использовать отечественные мессенджеры

Правительство планирует с 2022 года начать в принудительном порядке переводить всех чиновников, а также сотрудников бюджетных учреждений, включая учителей школ и вузов, на отечественный софт. Речь идет про мессенджеры, почтовые приложения, системы видеосвязи и облачные хранилища, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на соответствующую госпрограмму Минцифры. Что именно это будут за приложения, пока неизвестно, однако нормативную базу для перехода профильные министерства должны подготовить уже к концу этого года.

На практике идея правительства кроме всего прочего означает, что учителя больше не смогут общаться с учениками, студентами и родителями с помощью привычных мессенджеров. Более того, чтобы переписываться с педагогами, всем перечисленным также придется устанавливать российские мессенджеры.

Эксперты отмечают, что пока в бюджетной сфере широко применяются зарубежные технологические решения, средства на которые выделяются государством: «На каждый рубль, который бюджет РФ заплатил отечественному разработчику ПО, десять рублей было выплачено США и Китаю за персональные компьютеры, принтеры, серверы», — объясняет глава ГК «Брэйн Системс» Андрей Яковлев.

При этом совладелец «Ланит-Теркома» и «Систем компьютерного зрения» Владимир Уфнаровский отмечает, что эту идею будет нелегко воплотить в жизнь, учитывая, как много работников бюджетной сферы нужно будет заставлять перейти на новые сервисы. Александр Донин из «Крока» уверен, что

эффективность внедрения новой госпрограммы будет во многом определятся «удобством интерфейса [отечественного сервиса] и готовностью обычных пользователей установить на смартфон еще один мессенджер помимо стандартного набора».