Байден расширил санкции против Беларуси, а РФ запретила въезд ряду британцев

Президент США Джо Байден расширит санкции против официальных представителей правительства Беларуси.

Список политических деятелей, в котором окажутся топ-менеджеры госкомпаний и руководители ведомств, подготовит Минфин США. В нем будут и представители власти, связанные с оборонным, производственным и транспортным секторами Беларуси.

Лица из списка не смогут распоряжаться активами, расположенными на территории США, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Белый дом.

В Москве тоже решили расширить санкции, но в отношении британских политиков. Такой шаг был предпринят в связи с персональными санкциями против россиян из-за нарушения прав человека в Чечне.

«В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность», – говорится в обращении директора департамента информации МИД РФ Николая Лахонина.

Ряду граждан Великобритании был закрыт въезд на территорию России.