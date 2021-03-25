ФСБ рассказала о планах Японии использовать бактериальное оружие против СССР

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала документы, подтверждающие планы Японии напасть на СССР в 1938 году. Эти документы были опубликованы впервые, с ними ознакомились журналисты «РИА Новости».

В том числе опубликован допрос главнокомандующего Квантунской армии Отодзо Ямада от 1949 года, в котором он признает, что отдавал в 1938 год году приказ о приведении армии к боевой готовности «на случай возникновения военных действий с Советским Союзом».

Уже в 1941 году Москва заключила с Токио договор о взаимном нейтралитете, но расстановки сил оставались теми же. Утверждается, что японские милитаристы рассматривали в качестве одной из решающих ролей в борьбе с СССР использование бактериологического оружия. К слову, с 1928 года его использование уже было запрещено по Женевскому протоколу.