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ФСБ рассказала о планах Японии использовать бактериальное оружие против СССР

Документы, подтверждающие это, опубликованы в последний день Олимпиады Токио

Фото: Global Look Press

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала документы, подтверждающие планы Японии напасть на СССР в 1938 году. Эти документы были опубликованы впервые, с ними ознакомились журналисты «РИА Новости».

В том числе опубликован допрос главнокомандующего Квантунской армии Отодзо Ямада от 1949 года, в котором он признает, что отдавал в 1938 год году приказ о приведении армии к боевой готовности «на случай возникновения военных действий с Советским Союзом».

Уже в 1941 году Москва заключила с Токио договор о взаимном нейтралитете, но расстановки сил оставались теми же. Утверждается, что японские милитаристы рассматривали в качестве одной из решающих ролей в борьбе с СССР использование бактериологического оружия. К слову, с 1928 года его использование уже было запрещено по Женевскому протоколу.

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