Сегодня, в 11:27

Милонов: Рекламу фастфуда нужно запретить, чтобы туда стеснялись ходить, как в секс-шопы

Депутат от "Единой России" предлагает запретить любую рекламу заведений фастфуда, чтобы ходить туда было стыдно

Фото: Global Look Press

Виталий Милонов

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов призвал на законодательном уровне запретить всю рекламу заведений фаст-фуда после скандального иска православной активистки к MacDonald’s, которую непостны бургеры на билборде ввели в «непотребное искушение».

«Фастфуд по степени вреда, который наносит себе человечество, не менее вреден, чем сигареты, — объясняет единоросс агентству «Москва». — Но если сигареты — это удовольствие для некоторых, потому что не все ловят кайф от того, что от них пахнет пепельницей, то фастфуд более привлекателен, и сам он более опасен».

Он считает, что заведения быстрого питания не должны иметь возможности рекламировать себя на абсолютно любых площадках от телевидения до наружной рекламы. Более того, им нужно запретить развешивать красочные баннеры даже на собственной территории, чтобы они были «просто серыми магазинами с серыми витринами» и часами работы на входе.

Милонов заявил, что необходимо довести общественное мнение относительно фастфуда до состояния, когда в такие заведения ходить будет стыдно:

«К фастфуду должны относиться как к чему-то такому, что неприлично есть, как в секс-шоп, чтобы стеснялись заходить», — пояснил депутат.

Намерен ли Милонов внести в Госдуму соответствующий законопроект, не уточняется.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 5 дней назад

Ясен Засурский был связующей нитью эпох

Общество 4 дня назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 1 неделю назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 1 неделю назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 1 неделю назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 2 недели назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 29 минут назад

"Нечто крайне тревожное": Глава WhatsApp раскритиковал новую "систему слежки" Apple

Общество 1 час назад

В Госдуме призвали перенять опыт Apple, организовав массовую слежку за россиянами

Политика 1 час назад

"Чувствуют себя в романе Кафки": Посол ЕС в России высказался о приговоре Калви

Политика 2 часа назад

Литва заплатит по €300 проникшим через Беларусь нелегальным мигрантам за их отъезд

Общество 4 часа назад

Главное к 7 августа: Путин о пролетариате, Костин собрал все ордена, смертность от ковида

Политика 5 часов назад

Инвестиции привлекли условно. Майклу Калви запретили 5,5 лет покидать Россию

Политика 16 часов назад

В Пензе таможенник закрыл оппозиционный телеграм-канал и извинился перед губернатором

Общество 17 часов назад

Признанный виновным в убийстве критиковавшего Кадырова блогера чеченец получил пожизненное

Политика 18 часов назад

Блогер раскаялся в том, что в 2013 году по заказу вел кампанию "ЛГБТ за Навального"

Общество 19 часов назад

"План Кудрина провалился еще до старта": профессор Кричевский не оценил рвения главы СП

Общество 20 часов назад

Пока вы были на работе 6 августа: Мигранты снова дрались, а Навального снова судили

Общество 20 часов назад

А был ли Гордон?

Политика 20 часов назад

"Пиши пропало": россияне задали Путину неудобные вопросы

Политика 20 часов назад

Антон Фургал: "Повод для беспокойства есть, но нас не сняли с выборов"

Политика 21 час назад

Партия "Новые люди" сформирует пул наблюдателей за электронным голосованием в Москве

Политика 21 час назад

РКН предупредил Facebook, что может расценить блокировку Прилепина как вмешательство в выборы

Общество 22 часа назад

"Подозрительно": россияне заподозрили неладное в побеге убийцы "колбасного короля" из ИВС

Политика 22 часа назад

Политолог Максим Жаров: Аваков станет президентом Украины

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика