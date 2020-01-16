Милонов: Рекламу фастфуда нужно запретить, чтобы туда стеснялись ходить, как в секс-шопы

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов призвал на законодательном уровне запретить всю рекламу заведений фаст-фуда после скандального иска православной активистки к MacDonald’s, которую непостны бургеры на билборде ввели в «непотребное искушение».

«Фастфуд по степени вреда, который наносит себе человечество, не менее вреден, чем сигареты, — объясняет единоросс агентству «Москва». — Но если сигареты — это удовольствие для некоторых, потому что не все ловят кайф от того, что от них пахнет пепельницей, то фастфуд более привлекателен, и сам он более опасен».

Он считает, что заведения быстрого питания не должны иметь возможности рекламировать себя на абсолютно любых площадках от телевидения до наружной рекламы. Более того, им нужно запретить развешивать красочные баннеры даже на собственной территории, чтобы они были «просто серыми магазинами с серыми витринами» и часами работы на входе.

Милонов заявил, что необходимо довести общественное мнение относительно фастфуда до состояния, когда в такие заведения ходить будет стыдно:

«К фастфуду должны относиться как к чему-то такому, что неприлично есть, как в секс-шоп, чтобы стеснялись заходить», — пояснил депутат.

Намерен ли Милонов внести в Госдуму соответствующий законопроект, не уточняется.