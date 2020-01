Исследование выявило рост доли фастфуда и желание россиян питаться вне дома

На фоне официального (по данным Росстата) роста общего объема рынка общепита 51% всех трат россиян в сегменте пришлось в 2019 году на фастфуд, следует из данных исследования NPD Group.

При этом по сравнению с прошлогодними показателями результат сетей быстрого питания вырос на 17%, в то время как традиционные рестораны полного обслуживания потеряли 11% доходов, передает «КоммерсантЪ». Рост на 7% также продемонстрировали кофейни, имея, впрочем, по-прежнему незначительную долю в 5% от рынка.

Расходы россиян на столовые, доля которых составляет 8%, увеличились на 4%, а все остальные заведения, среди которых розница, отели, бары, транспорт и вендинг, упали на 3%, и на них пришлось 13% от общей суммы расходов.

Сами исследователи отмечают, россияне все реже выбирают домашнее питание, что они объясняют в том числе модой на кофе. По их данным, в 18% случаев россияне покупают кофе «совершенно импульсивно».

При этом основными причинами роста доли фастфуда эксперты называют падение доходов населения и рост темпа жизни.

Заместитель гендиректора по коммерции ГК «Шоколадница» Евгений Прохоров считает, что главным параметром здесь становится время обслуживания, подо что, как он считает, вынуждает рестораны подстраиваться: «Это и доставка, и эксперименты с форматами to go [прим. ред.: "c собой"]. Нам помогает то, что мы скорее смежный формат, обеспечивающий и близкий к ресторанам сервис, и скорость обслуживания».

Гендиректор Amrest (владелец мастер-франшизы Pizza Hut) Александр Нигматуллин отмечает, что также фастфуд улучшил свои показатели за счет балансировки цены и качества продуктов. Он отметил, что падение роста дохода россиян на протяжении пяти лет приводит к поляризации общества.

Исполнительный директор Restcon Андрей Петраков полагает, что граждане перестанут отказываться от ресторанов при росте реальных доходов.