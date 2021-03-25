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"Чем больше говорит, тем больше отвращает": россияне ответили Путину на слова о "рабочем классе"

Рабочий класс – ведущая политическая сила в России. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин.

Фото: Global Look Press

«У нас это давно повелось, всегда говорили, что у нас в стране рабочий класс является ведущей политической силой. Это был советский штамп, но в действительности так оно и есть», - заявил глава российского государства во время встречи со строителями и работниками нового завода по производству сухих строительных смесей в Республике Башкортостан.

Президент при этом добавил, что на данный момент на рабочих специальностях в стране преимущественно заняты люди с самым разным уровнем компетенций, однако в целом наблюдается тенденция к усложнения большинства рабочих профессий.

«Сейчас рабочие заняты даже в сфере искусственного интеллекта и больших данных, взаимодействуют с беспилотной техникой. Такая работа становится все более сложной, но в то же время и более интересной», - подытожил Владимир Владимирович.

Впрочем, в данном контексте довольно сложно понять, что именно глава государства вкладывает в словосочетание «рабочий класс», особенно когда он проводит аналогии с «биг дата» или технологиями ИИ. Вероятнее всего, речь все-таки не о том «рабочем классе», который считался опорой советского государства.

Как бы там ни было, но россияне поспешили напомнить президенту о том, что даже если в стране и есть рабочий класс, то работы для него не так уж и много. Да и в целом, судя по комментариям в социальных сетях, можно прийти к выводу о том, что люди воспринимают такие высказывания президента исключительно как подготовку к выборам, тем более, что «словесные интервенции» подобного формата для представителей федеральной власти не в новинку.

«Работы нет, а класс остался. Рассказывает сказки о ведущей политической силе»;

«А что, в России есть рабочий класс? Я его что-то не видел. Пролетариат никогда не будет молчать, молчат только рабы»;

«Чем больше говорит, тем больше отвращает»;

«Рабочий класс ведущий, но страной почему-то управляют дармоеды»;

«Да. Что же тогда этот рабочий класс получает копейки и никак не защищён».

Рубрика: Общество

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