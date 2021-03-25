Власти выделят 36 млрд на создание сети университетских кампусов мирового уровня

В течение четырех лет правительство обещает направить из бюджета 36 миллиардов рублей на создание продвинутых кампусов при университетах по всей стране. За ближайшие 10 лет премьер Михаил Мишустин обещает усовершенствовать как минимум 30 кампусов, передает ТАСС.

Список вузов, которые смогут принять участие в этой программе, ещё не составлен, отбор проходит на конкурсной основе. Порядка 30 университетов уже подали соответствующие заявки. «Работать будем совместно с регионами и бизнесом на условиях государственно-частного партнерства и концессии», — пояснил Мишустин.

В качестве примеров учебных заведений, которые могут стать участниками программы, премьер привел Новосибирский государственный университет и кампус ряда вузов в Томске. «В ближайшее время приступим к реализации первых трех проектов», — заявил он, не уточнив, где именно эти работы будут проводиться.

Также глава правительства отметил, что в понятие современного кампуса он вкладывает не только привычные учебные корпусы с общежитиями, а совокупность объектов внутренней инфраструктуры, которая позволит студентам заниматься там всем необходимым.