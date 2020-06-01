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Признанный виновным в убийстве критиковавшего Кадырова блогера чеченец получил пожизненное

Приговоренный к пожизненному сроку уроженец Чечни не признал своей вины

Фото: скриншот

В австрийском городе Корнойбург к пожизненному сроку приговорили одного из подозреваемых в убийстве блогера Мартина Бека – чеченца Сарали А., передает телеканал «Дождь».

Напомним, что автор YouTube-канала «Анзор из Вены» критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова. Мартин Бек был застрелен 4 июля 2020 года в городе Герасдорф.

Всего было задержано двое мужчин, уроженцев Чечни. Оба живут в Европе. До вынесения приговора родственники Мартина Бека из Чечни заявляли, что берут на себя вину за его убийство.

«Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя... Мы остановили его, поскольку должны были это сделать. В Европе есть много людей, которые арестованы по подозрению в убийстве беспричинно», – заявлял один из родственников блогера в опубликованной в Сети видеозаписи.

Приговоренный к пожизненному сроку уроженец Чечни не признал своей вины. Сам Рамзан Кадыров обвинял в убийстве Мартина Бека иностранные спецслужбы. 

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