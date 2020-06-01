"План Кудрина провалился еще до старта": профессор Кричевский не оценил рвения главы СП

В последнее время глава Счетной палаты России Алексей Кудрин активизировался в публичном пространстве и принялся выдавать заявления, каждое из которых, казалось бы, должно засвидетельствовать обществу тот факт, что власти не сидят сложа руки и работают над программами, которые должны сделать жизнь в стране лучше. Ряд экспертов уже заподозрили, что столь «обнадеживающая» риторика в выступлениях председателя СП может быть спровоцирована приближающимися парламентскими выборами.

А вот сами заявления Кудрина все чаще становятся поводом для дискуссии, причем, преимущественно не в самых приятных для него самого тонах. К примеру, еще недавно россияне в социальных сетях высмеивали заявление главы Счетной палаты о плане вдвое снизить количество бедных в России, иронично моля власти «не расстреливать» их для достижения этой цели. Теперь же Алексей Леонидович подбросил новую тему для обсуждения, заявив, что российская модель экономики себя изжила.

Выступив, с, казалось бы, справедливой критикой в адрес сложившейся в национальной экономике обстановки, Кудрин принялся генерировать пути выхода из нее. К примеру, заявил он, России необходимо стать более конкурентоспособной на экспортном рынке и создать товары наподобие iPhone, которые захотят приобрести в других странах.

Однако эти рвения главы СП тоже не нашли должной поддержки в обществе, в том числе в экспертном. К примеру, доктор экономических наук Никита Кричевский на примере вакцины «Спутник V» объяснил, почему план Кудрина не имеет никаких перспектив.

«Не так давно неутомимый Алексей Кудрин в характерной для него линейной манере мышления выступил с заявлением о том, что в России необходимо изобрести продукт, который был бы аналогичен iPhone. После этого, убежден глава Счетной палаты, необходимо просто закидать этим продуктом весь мир и тогда наступит счастье.

Ну, допустим, изобрели мы вакцину от коронавируса «Спутник V», хороший препарат, который действительно помогает людям. И что из этого? Евросоюз препарат не признают, США – тоже, Китай – и подавно. Можно свалить все на козни большой фармы, и это даже будет правильно, однако не стоит забывать и о международном политическом сопротивлении, а также о том, что Российский Фонд Прямых Инвестиций весьма опрометчиво предложил иностранным производителям наладить выпуск российской вакцины на национальных производственных мощностях.

Теперь большое количество стран отказываются от закупок «Спутника». Свежим примером стала Бразилия. Приостановка поставок препарата в эту страну произошла совсем не из-за того, что на бразильцев оказывают давление американцы, а только потому, что эта страна запустила собственное производство «Спутник V». Разумеется, с соответствующими отчислениями в пользу РФПИ.

Гипотетический план Кудрина провалился еще до старта. Ждем нового», – иронично отмечает профессор Кричевский в своем авторском Telegram-канале.