Новый штамм коронавируса "Лямбда" может стать опаснее "Дельта"-варианта

Обнаруженный в Перу штамм коронавируса C.37 «Лямбда» имеет большую по сравнению с другими сопротивляемость к антителам, обладает способностью лучше «сбегать» от иммунного ответа, поэтому даже вакцинированные и переболевшие COVID-19 люди защищены от него в гораздо меньшей степени. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на японских исследователей.

Согласно полученным японскими учеными результатам, сейчас около 90% жителей Перу с коронавирусом заражены именно этим вариантом. В Чили на «Лямбду» приходится каждое третье новое заболевание. Этот штамм уже успел добраться до Европы. Случаи заражения им фиксировались в Испании, Италии, Великобритании и Германии. На сегодняшний день он обнаружен примерно в 30 странах.

Всемирная организация здравоохранения классифицирует «Лямбду» как «представляющий интерес вариант», в который входят мутации, которые приводят к увеличению случаев заболевания в нескольких странах и за которыми необходимо наблюдение.

Японские исследователи считают, что этот вариант должен быть внес в список «вариантов, вызывающих беспокойство», как и обнаруженный в Индии штамм «Дельта».

Как предупреждает один из авторов исследования, к «Лямбде» следует относиться серьезно, поскольку он может представлять потенциальную угрозу для человеческого общества. Так, в Перу в декабре прошлого года было зафиксировано всего 200 случаев заражения этим вариантом, но к концу марта уже половина всех проб в перуанской столице Лиме была представлена лямбда-вариантом, а сейчас им заражены более 80 процентов инфицированных людей по всей южноамериканской стране. При этом он вытеснил другие более опасные мутации.

Как отмечается, в Перу выявлен самый высокий уровень смертности от коронавируса на душу населения в в мире, из каждой тысячи инфицированных от коронавируса в стране умирает шесть человек. Из этого следует вывод, что штамм «Лямбда» может быть значительно опаснее, заразнее и смертоноснее прочих вариантов.