Москвичей предупредили о грозе с порывами ветра до 15 м/с
Судя по прогнозам синоптиков, выходные 7 и 8 августа в столичном регионе также будут дождливыми
В пятницу, 6 августа, в столице ожидаются дожди, грозы и сильный ветер.
Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. При грозе порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Днем температура воздуха составит 20–22 градуса, атмосферное давление – около 745 миллиметров ртутного столба.
Согласно прогнозам синоптиков, суббота и воскресенье 7 и 8 августа в Москве также будут дождливыми. Столбики термометров при этом поднимутся до 27-29 градусов.
Как рассказал в своем Instagram ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пятница в Москве станет самым дождливым днем на этой неделе. По его словам, с 6 по 8 августа в столице выпадет примерно 20% месячной нормы осадков, их общее количество за трое суток может составить 15-17 мм, или около 1/5 месячной нормы.