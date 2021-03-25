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"У людей столько здоровья не хватит": РПН дал рекомендации по ревакцинации и разозлил россиян

Пользователи соцсетей задаются вопросами о том, почему информация Роспотребнадзора не сходится с позицией ВОЗ

Фото: Андрей Струнин // Sobesednik.ru

Ревакцинация от коронавируса для достаточной защиты должна проводиться раз в полгода, потому что защитный эффект прививок от коронавируса может снижаться против «дельта-штамма». Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Имеющиеся на настоящий момент результаты наблюдения и исследования указывают на то, что защитный эффект вакцин от коронавируса против «дельта-штамма» может снижаться. Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в 6 месяцев для достаточной защиты от новых штаммов», – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что существующие вакцины продолжают обладать защитными и профилактическими свойствами против штамма «дельта», а также продолжают защищать человека от тяжелой формы заболевания.

В комментариях под соответствующей новостью россияне высказывают свое сильное недовольство, а также задаются вопросами о том, почему позиция российского ведомства не сходится с позицией ВОЗ, почему эффект от вакцины такой непродолжительный, и, главное, почему чиновники каждый день меняют свое мнение на ту или иную ситуацию.

«Что, не прокатил «пожизненный иммунитет»? Как можно верить этой вакцине, если чиновники мнение свое уже 45 раз поменяли?»;

«А как же обещанный клеточный иммунитет, преграда перед любой мутацией? Нет, не было такого, да? Клоуны, благодаря вашей «заботе» люди скоро вообще перестанут прививаться от всего»;

«А что не каждый месяц?»;

«По телеку вчера показывали представителя ВОЗ в России. Она говорила, что ревакцинацию пока отложили. Так кому же верить то?»;

«Почему рекомендует Роспотребнадзор, а не министерство здравоохранения?»;

«Блин, пока конкретное лекарство не изобретут, так и будем вакцинироваться каждые полгода»;

«Каждые полгода мучиться от высокой температуры, с ломотой всего тела, с повышенным давлением»;

«Они нас подкалывают или прикалывают. Хотя, скорее накалывают. Безумный мир»;

«У людей столько здоровья не хватит, вакцинироваться так постоянно. Вы что творите?», – пишут россияне.

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