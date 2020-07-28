Памфилова рассказала о подробностях системы видеонаблюдения на выборах в Госдуму

Видеонаблюдением на выборах в Госдуму будут охвачены 98% избирательных участков, оно будет длиться не менее 72 часов. Об этом сообщила председатель Центрально избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на совещании в комиссии, передает ТАСС.

«Видеонаблюдение мы планируем в течение трех суток, не менее 72 часов, объектов с видеонаблюдением с онлайн-трансляцией на служебный портал будет более 50 тыс. (...) Поскольку голосование будет проходить три дня, все эти три дня и три ночи, поскольку третья ночь – это когда идет подсчет голосов, будет осуществляться видеонаблюдение. (...) Мы предлагаем организовать видеонаблюдение, видеофиксацию таким образом, чтобы охват был примерно 98% избирателей», – заявила председатель ЦИК.

Как уточнила Памфилова, фактически видеонаблюдения не будет только в больницах и СИЗО, а все остальные участки будут охвачены видеофиксацией и «все будет записываться».

Она отметила, что ЦИК планирует 16 сентября провести тренировку системы видеонаблюдения на избирательных участках перед выборами в единый день голосования. Она считает, что таким образом партии и кандидаты также смогут проверить свои коды доступа на портал с трансляцией и войти в свои аккаунты.

Выборы в Госдуму состоятся в единый день голосования 19 сентября. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября.