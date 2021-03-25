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"800 тысяч Росгвардии не спасут от взрыва": Невзоров назвал главную ошибку Кремля

Публицист упрекнул в принятии закона, вступившего в силу несколько дней тому назад, лично президента Владимира Путина

Фото: Instagram

Сообщения в СМИ о поправках к законам «Об охоте» и «О животном мире», касающихся добычи краснокнижных животных России «в исключительных случаях», вызвали довольно бурную реакцию в обществе. Особенно недовольны активисты-экологи, считающие новый закон фактической легализацией трофейной охоты для состоятельных граждан.

Критики закона утверждают, что впоследствии он превратится в привилегию для элитных охотничьих объединений, которые при желании смогут позволить себе любой из возможных трофеев, что в прежние времена спровоцировало бы серьезный скандал.

Еще более жесткие оценки этой инициативы озвучил известный российский журналист и публицист Александр Невзоров, назвавший принятый документ «законом о праве самых богатых депутатов от партии власти убивать ради забавы редких животных». Более того, Александр Глебович упрекнул в принятии закона, вступившего в силу несколько дней тому назад, лично президента Путина.

«Путину нужно походить на курсы диктатора. Ну ладно, решили вы сделать диктатуру, но зачем же все это делать настолько ужасно и убого, как, впрочем, и все остальное? Ну они ведь могли сделать диктатуру, хотя бы ненадолго, но нормально. А то вышел такой Дерибас, словно ее мастерили слесари из Роскосмоса.

Сейчас, как мне кажется, Путин и «Единая Россия» отстригли себе примерно 1,5% голосов. Но это немного, при этом добились они такого результата слишком высокой ценой для всех...

Путин посягнул на свой собственный электорат и наехал на его интересы, потому что в России 5,5 миллионов охотников. И это люди, в основном, преданные ему. Вообще, настоящая диктатура, она должна и может опираться только на плебс. И задача диктатуры чутко следовать капризам плебса и уметь следовать всем его изгибам. И если она не попадает в настроение своего плебса, то даже 800 тысяч Росгвардии не спасут от взрыва. Плебс сердить нельзя, его интересы надо обязательно учитывать. И Кремль, кажется, даже этого не умеет. Он абсолютно расслабился, это стратегическая ошибка, которая демонстрирует неумение ориентироваться в пространстве.

К примеру, плебсу закон Димы Яковлева был совершенно безразличен. Он потряс только думающую часть населения. А все эти дети ему ровным счетом не интересны. Этот закон, молчаливо одобренный народом, в целом "народный". Равно как и уже практически полная ликвидация свободы слова и правосудия. Это все народу не интересно, потому что в России в свободе слова нуждаются лишь те, кто на ней зарабатывает», – заявил Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Теги: #Невзоров

Рубрика: Общество

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