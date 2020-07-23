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В Люберцах арестован мужчина, пытавшийся изнасиловать свою 17-летнюю дочь

Пьяный житель Люберец пытался изнасиловать собственную дочь. Спасаясь от инцеста, она спрыгнула с четвертого этажа

Фото: Автор

В подмосковных Люберцах пьяный 45-летный мужчина, находясь в своей квартире, предпринял попытку изнасиловать собственную несовершеннолетнюю дочь. Инцидент произошел 2 августа, чтобы спастись от сексуального насилия, девушка тогда была вынуждена спрыгнуть с четвертого этажа, после чего её госпитализировали.

Как сообщает пресс-служба главка регионального Следственного комитета, сегодня местный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде ареста. Мужчине вменяют сразу две статьи: часть 3 статьи 30 УК РФ (неудачное покушение на преступление) и пункт «а», части 3, статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). Ему может грозить лишение свободы до 15 лет.

Следователи продолжают работать над делом, собирая и верифицируя улики. СК собирается провести судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы. Уже опрошены свидетели, потерпевшая и обвиняемый. В результате следователи рассчитывают установить полную картину произошедшего.

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