"ЛДПР молчать не будет!" Жириновский объявил войну арбузам

Лидер ЛДПР заявил, что необходимо развернуть все фуры, развозящие арбузы по российским городам, назад к хозяевам из-за высокого содержания нитратов в них. Об этом он написал в своем Telegram-канале в День арбуза, который отмечался 3 августа.

«Сегодня День арбуза. Но абсолютное большинство поступающих в центральную Россию арбузов с превышением нитратов в 4-5 раз! А мы радуемся, да ещё и советуем есть их тем, кто переболел коронавирусом, потому то это выводит из организма токсины. Мы сами, по сути, предлагаем гражданам вогнать в организм порцию яда», – пишет Жириновский.

По его словам, не нужно радоваться и следует развернуть все фуры, привозящие плоды с юга, назад к хозяевам плантаций – пусть они «сами кушают такие арбузы».

Политик считает, что в России пора полностью запретить использование нитратов при выращивании бахчевых на почве, которая ещё не заражена ими.

«Куда смотрит Росприроднадзор и другие структуры? Они почему-то молчат! А ЛДПР молчать не будет!» – добавил политик.

Мнение пользователей в комментариях под пламенной речью Владимира Вольфовича разделились.

«Абсолютно правильный посыл!! Как впрочем, и с рынками тоже!»;

«Тема бахчёвых не раскрыта. Как насчёт кабачков, тыквы и прочих патисонов? Их с нитратами можно употреблять? Особливо в день арбуза?»;

«Как всегда, балаболить не мешки ворочать то...»;

«Вместо красивых фраз лучше бы законы приняли такие которые бы запрещали использование нейтратов. И соответственно запрещали бы продавать продукцию с нейтратами. Вот тогда бы был толк»;

«Жириновский разверни эти фуры, не мы же в думе сидим, а ты», – пишут россияне.