Сегодня, в 13:57

"ЛДПР молчать не будет!" Жириновский объявил войну арбузам

По его словам, нужно развернуть все фуры, привозящие плоды с юга, назад к хозяевам

Фото: Скриншот с Youtube

Лидер ЛДПР заявил, что необходимо развернуть все фуры, развозящие арбузы по российским городам, назад к хозяевам из-за высокого содержания нитратов в них. Об этом он написал в своем Telegram-канале в День арбуза, который отмечался 3 августа.

«Сегодня День арбуза. Но абсолютное большинство поступающих в центральную Россию арбузов с превышением нитратов в 4-5 раз! А мы радуемся, да ещё и советуем есть их тем, кто переболел коронавирусом, потому то это выводит из организма токсины. Мы сами, по сути, предлагаем гражданам вогнать в организм порцию яда», – пишет Жириновский. 

По его словам, не нужно радоваться и следует развернуть все фуры, привозящие плоды с юга, назад к хозяевам плантаций – пусть они «сами кушают такие арбузы». 

Политик считает, что в России пора полностью запретить использование нитратов при выращивании бахчевых на почве, которая ещё не заражена ими.

«Куда смотрит Росприроднадзор и другие структуры? Они почему-то молчат! А ЛДПР молчать не будет!» – добавил политик. 

Мнение пользователей в комментариях под пламенной речью Владимира Вольфовича разделились. 

«Абсолютно правильный посыл!! Как впрочем, и с рынками тоже!»;

«Тема бахчёвых не раскрыта. Как насчёт кабачков, тыквы и прочих патисонов? Их с нитратами можно употреблять? Особливо в день арбуза?»;

«Как всегда, балаболить не мешки ворочать то...»; 

«Вместо красивых фраз лучше бы законы приняли такие которые бы запрещали использование нейтратов. И соответственно запрещали бы продавать продукцию с нейтратами. Вот тогда бы был толк»; 

«Жириновский разверни эти фуры, не мы же в думе сидим, а ты», – пишут россияне. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 2 дня назад

Ясен Засурский был связующей нитью эпох

Общество 1 день назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 1 неделю назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 1 неделю назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 1 неделю назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 1 неделю назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Политика 19 минут назад

"Посмеялся даже судья": Мать двоих детей требуют посадить в СИЗО за минутные опоздания

Политика 47 минут назад

Памфилова поинтересовалась, почему кандидату пришлось брать питерский ТИК в осаду

Общество 1 час назад

Ростовская область ввела жесткие ограничения для непривитых. Вакцинироваться там сложно

Общество 1 час назад

"Пусть Попова и прививается": россияне жестко ответили главе Роспотребнадзора

Общество 2 часа назад

Собянин намерен "окончательно сдать в архив" понятие "спальных районов" в Москве

Общество 2 часа назад

Количество погибших от COVID-19 за сутки в России остается высоким

Общество 2 часа назад

"Абсурд в России давно стал нормой": Несмиян оценил идею сделать вакцинацию платной

Происшествия 2 часа назад

Шапито: Спаситель девушки, задавившей себя свой же машиной, сбил коллегу и устроил аварию (видео)

Политика 2 часа назад

Александр Проханов: Россией управляет не Госдума, а целый пласт миллиардеров

Общество 2 часа назад

"Непривитых не будут никуда пускать": В Германии могут ввести локдаун для невакцинированных

Происшествия 3 часа назад

Мужчина с гранатой захватил здание правительства Украины

Политика 3 часа назад

Памфилова выступила против обязательного голосования и возврата минимальной явки

Политика 4 часа назад

Доклад c гостайной на остановке в Кенте забыл кандидат на пост представителя Британии в НАТО

Общество 4 часа назад

В Москве голый мужчина избил полицейского. Тот постеснялся доложить об этом

Общество 5 часов назад

Гидрометцентр назвал регионы, в которых ожидается аномальная жара до конца недели

Политика 5 часов назад

Главное к 4 августа: осада ТИКа, зажиточные кандидаты, мэру Нью-Йорка указали на дверь, контрабанда из Беларуси

Политика 7 часов назад

Шауль Ариэли: "Разделить Израиль на два государства, а Иерусалим – на два города"

Общество 14 часов назад

В рунете появится карта правозащитных инициатив, чтобы люди могли быстрее найти помощь

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика