Сегодня, в 22:02

"Дерипаска, какое повышение доходов? В инфляции бы не утонуть!": бизнесмену врезали за мнение, которого никто не спрашивал

Россияне посчитали, что миллиардер не является «выдающимся бизнесменом и экономистом», чтобы его слушать

Фото: Агентство "Москва"

Бизнесмен Олег Дерипаска поделился в своем Telegram-канале мнением, что политика Банка России может привести к экономической стагнации и росту инвестиций в основной капитал.

«Наивно считать, что ЦБ может остудить мировую инфляцию», - пояснил он.

По мнению предпринимателя, компаниям тяжело создавать новую продукцию и обеспечивать экспортные контракты из-за высокой стоимости рабочего капитала, долгих экспортно-импортных операций и необходимости вкладывать средства в долгий инвестиционный цикл подготовки производства. Рост расходов из-за укрепления рубля также оказывает влияние. В связи с этим он призвал не ждать скорого повышения доходов граждан и модернизации промышленности.

Миллиардер неоднократно выступал с критикой политики Центробанка. Недавно он назвал повышение ключевой ставки безумием и заявил, что «регулятор зажимает деньги для бизнеса». Однако Владимир Путин отметил, что ЦБ и так держал достаточно низкую для страны ставку на протяжении длительного времени.

В соцсетях на комментарий бизнесмена обратили пристальное внимание, но в итоге больше от россиян досталось именно Дерипаске.

«Два приятеля - Дерипаска и Чубайс! Плачут о былых сытных временах! Как два гуся у бабуси! Верни миллиарды, которые получил в помощь и захныкал, господин Дерипаска!» - пишет читатель.

«У меня две новости: одна плохая, другая - хорошая! – решил сравнить ситуацию с анекдотом россиянин. - Плохая новость состоит в том, что в этом году хлеба не будет, и придётся есть какашки. Хорошая - я знаю, где их много!»

«Ещё бы, если так воровать как наши чиновники, о каких доходах населения можно вести речь?» - не понимает москвич.

«Дерипаске надо прогрессивный налог ввести на доходы, как и остальным олигархам тоже», - призывает пенсионер.

«Олигархи и чиновники не допустят роста доходов населения, грудью лягут но не допустят», - считает студент.

«Кто его вообще спрашивал? Тоже нашелся выдающийся бизнесмен и экономист», - не понимает, почему на мнение Дерипаски вообще обратили внимание историк.

«Миллиардер призвал не ждать роста доходов, потому что это может помешать росту доходов олигархов», - иронизирует житель Сибири.

«Акстись, большинство молится, чтобы в инфляции не утонуть и сохранить хоть часть доходов...» - объясняет Дерипаски мужчина среднего возраста.
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 2 дня назад

Ясен Засурский был связующей нитью эпох

Общество 1 день назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 1 неделю назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 1 неделю назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 1 неделю назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 1 неделю назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Политика 3 минуты назад

В Питере произошел взрыв у муниципалитета, где большинство депутатов из оппозиции

Происшествия 27 минут назад

Начальник по безопасности в дептрансе Москвы задержан из-за ДТП с автобусом

Политика 1 час назад

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайты "ОМ" и "МБХ медиа"

Общество 1 час назад

"Песков, а когда налог на коррупцию введем?": в сети раскритиковали тезку пресс-секретаря президента за "налог на мясо"

Политика 2 часа назад

“Вспомните про совесть". Адвокат ФБК* описал засекреченное заседание суда в цитатах

Политика 3 часа назад

Зря искали тезок: Питерский ТИК отказал Вишневскому в регистрации на выборы в ЗакС

Общество 4 часа назад

"Не сидится убийце": россияне недовольны новым судом по скандальному делу Ефремова

Политика 4 часа назад

Вслед за видеонаблюдением: ОБСЕ не сможет следить за думскими выборами в РФ

Общество 5 часов назад

Пока вы были на работе: 4 спортсмена сбежали от Лукашенко, у "нашистки" нашли виллу в Испании

Политика 5 часов назад

"Нужно на себя смотреть": россияне не прониклись словами Чижова об отношении ЕС к вакцинам из РФ

Общество 5 часов назад

"Надо же, проснулись!": в сети обсуждают, что власти, наконец-то, начали искать новые источники энергии, кроме нефти

Общество 6 часов назад

Получит ли "Спутник V" мировое признание? Гращенков увидел первые сдвиги

Политика 7 часов назад

Зеленский поручил усилить охрану политэмигрантов из Беларуси после убийства Шишова

Происшествия 7 часов назад

В Москве 13 человек пострадали после столкновения автобуса с грузовиком

Общество 8 часов назад

В Люберцах арестован мужчина, пытавшийся изнасиловать свою 17-летнюю дочь

Общество 8 часов назад

Виллу в Испании за 50 млн нашли у бывшего пресс-секретаря "Росмолодежи" и "Наших"

Общество 9 часов назад

"А ты за обои его ругала!" Кот Василий отогнал дикого медведя от хозяев

Общество 9 часов назад

Роскомнадзор выиграл суд у Google по блокировке видео с призывами на митинги в YouTube

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика