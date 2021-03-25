"Дерипаска, какое повышение доходов? В инфляции бы не утонуть!": бизнесмену врезали за мнение, которого никто не спрашивал

Бизнесмен Олег Дерипаска поделился в своем Telegram-канале мнением, что политика Банка России может привести к экономической стагнации и росту инвестиций в основной капитал.

«Наивно считать, что ЦБ может остудить мировую инфляцию», - пояснил он.

По мнению предпринимателя, компаниям тяжело создавать новую продукцию и обеспечивать экспортные контракты из-за высокой стоимости рабочего капитала, долгих экспортно-импортных операций и необходимости вкладывать средства в долгий инвестиционный цикл подготовки производства. Рост расходов из-за укрепления рубля также оказывает влияние. В связи с этим он призвал не ждать скорого повышения доходов граждан и модернизации промышленности.

Миллиардер неоднократно выступал с критикой политики Центробанка. Недавно он назвал повышение ключевой ставки безумием и заявил, что «регулятор зажимает деньги для бизнеса». Однако Владимир Путин отметил, что ЦБ и так держал достаточно низкую для страны ставку на протяжении длительного времени.

В соцсетях на комментарий бизнесмена обратили пристальное внимание, но в итоге больше от россиян досталось именно Дерипаске.

«Два приятеля - Дерипаска и Чубайс! Плачут о былых сытных временах! Как два гуся у бабуси! Верни миллиарды, которые получил в помощь и захныкал, господин Дерипаска!» - пишет читатель.

«У меня две новости: одна плохая, другая - хорошая! – решил сравнить ситуацию с анекдотом россиянин. - Плохая новость состоит в том, что в этом году хлеба не будет, и придётся есть какашки. Хорошая - я знаю, где их много!»

«Ещё бы, если так воровать как наши чиновники, о каких доходах населения можно вести речь?» - не понимает москвич.

«Дерипаске надо прогрессивный налог ввести на доходы, как и остальным олигархам тоже», - призывает пенсионер.

«Олигархи и чиновники не допустят роста доходов населения, грудью лягут но не допустят», - считает студент.

«Кто его вообще спрашивал? Тоже нашелся выдающийся бизнесмен и экономист», - не понимает, почему на мнение Дерипаски вообще обратили внимание историк.

«Миллиардер призвал не ждать роста доходов, потому что это может помешать росту доходов олигархов», - иронизирует житель Сибири.

«Акстись, большинство молится, чтобы в инфляции не утонуть и сохранить хоть часть доходов...» - объясняет Дерипаски мужчина среднего возраста.