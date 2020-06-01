"А ты за обои его ругала!" Кот Василий отогнал дикого медведя от хозяев

Домашний кот по кличке Василий спас своих хозяев от дикого медведя, который, недооценив поначалу свои силы, решил покуситься на приготовленный в лесу шашлык. Косолапый долго пытался вспугнуть Васю, делал угрожающие лжеброски в его сторону и даже продемонстрировал свою силу на стоявшем рядом дереве, но не сумел произвести впечатление на черного кота и поспешно ретировался, решив не вступать в схватку со столь дерзким соперником.

Первым на ролик с отважным котом обратил внимание Telegram-канал Life. Предположительно, его сняли в Якутии. Автор и по совместительству хозяин Василия, впрочем, ещё снимая видео, предсказал, что кот окажется «на первой полосе».