Сегодня, в 14:51

"А ты за обои его ругала!" Кот Василий отогнал дикого медведя от хозяев

Домашний кот Вася не испугался дикого медведя, пожаловавшего на шашлык, и в одиночку прогнал его под аплодисменты хозяев

Домашний кот по кличке Василий спас своих хозяев от дикого медведя, который, недооценив поначалу свои силы, решил покуситься на приготовленный в лесу шашлык. Косолапый долго пытался вспугнуть Васю, делал угрожающие лжеброски в его сторону и даже продемонстрировал свою силу на стоявшем рядом дереве, но не сумел произвести впечатление на черного кота и поспешно ретировался, решив не вступать в схватку со столь дерзким соперником.

Первым на ролик с отважным котом обратил внимание Telegram-канал Life. Предположительно, его сняли в Якутии. Автор и по совместительству хозяин Василия, впрочем, ещё снимая видео, предсказал, что кот окажется «на первой полосе».

В течение всего ролика хозяева пытаются отговорить кота выступать против забредшего к лагерю отдыхающих медведя и кричали ему «Вася, успокойся! Не надо нам столько мяса!». Но тому было все равно — он героически подошел к огромному хищнику, принялся шипеть и агрессивно выгнул спину, заставив медведя нервничать.

Когда стало понятно, что этот раунд остался за котом, а медведь схлопотал техническое поражение, так и не решившись сразиться с Василием, хозяева изменили тон и начали хвалить питомца, а мужчина даже иронически упрекнул женщину: «А ты за обои его ругала!»

Теги: #Юмор

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 2 дня назад

Ясен Засурский был связующей нитью эпох

Общество 1 день назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 1 неделю назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 1 неделю назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 1 неделю назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 1 неделю назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Политика 46 минут назад

Зеленский поручил усилить охрану политэмигрантов из Беларуси после убийства Шишова

Происшествия 1 час назад

В Москве 13 человек пострадали после столкновения автобуса с грузовиком

Общество 1 час назад

В Люберцах арестован мужчина, пытавшийся изнасиловать свою 17-летнюю дочь

Общество 1 час назад

Виллу в Испании за 50 млн нашли у бывшего пресс-секретаря "Росмолодежи" и "Наших"

Общество 2 часа назад

Роскомнадзор выиграл суд у Google по блокировке видео с призывами на митинги в YouTube

Политика 2 часа назад

Апелляционный суд решает судьбу ФБК*

Политика 3 часа назад

"Посмеялся даже судья": Мать двоих детей требуют посадить в СИЗО за минутные опоздания

Общество 3 часа назад

"ЛДПР молчать не будет!" Жириновский объявил войну арбузам

Политика 3 часа назад

Памфилова поинтересовалась, почему кандидату пришлось брать питерский ТИК в осаду

Общество 4 часа назад

Ростовская область ввела жесткие ограничения для непривитых. Вакцинироваться там сложно

Общество 4 часа назад

"Пусть Попова и прививается": россияне жестко ответили главе Роспотребнадзора

Общество 4 часа назад

Собянин намерен "окончательно сдать в архив" понятие "спальных районов" в Москве

Общество 5 часов назад

Количество погибших от COVID-19 за сутки в России остается высоким

Общество 5 часов назад

"Абсурд в России давно стал нормой": Несмиян оценил идею сделать вакцинацию платной

Происшествия 5 часов назад

Шапито: Спаситель девушки, задавившей себя свой же машиной, сбил коллегу и устроил аварию (видео)

Политика 5 часов назад

Александр Проханов: Россией управляет не Госдума, а целый пласт миллиардеров

Общество 5 часов назад

"Непривитых не будут никуда пускать": В Германии могут ввести локдаун для невакцинированных

Происшествия 5 часов назад

Мужчина с гранатой захватил здание правительства Украины

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика