"А ты за обои его ругала!" Кот Василий отогнал дикого медведя от хозяев
Домашний кот Вася не испугался дикого медведя, пожаловавшего на шашлык, и в одиночку прогнал его под аплодисменты хозяев
Домашний кот по кличке Василий спас своих хозяев от дикого медведя, который, недооценив поначалу свои силы, решил покуситься на приготовленный в лесу шашлык. Косолапый долго пытался вспугнуть Васю, делал угрожающие лжеброски в его сторону и даже продемонстрировал свою силу на стоявшем рядом дереве, но не сумел произвести впечатление на черного кота и поспешно ретировался, решив не вступать в схватку со столь дерзким соперником.
Первым на ролик с отважным котом обратил внимание Telegram-канал Life. Предположительно, его сняли в Якутии. Автор и по совместительству хозяин Василия, впрочем, ещё снимая видео, предсказал, что кот окажется «на первой полосе».
В течение всего ролика хозяева пытаются отговорить кота выступать против забредшего к лагерю отдыхающих медведя и кричали ему «Вася, успокойся! Не надо нам столько мяса!». Но тому было все равно — он героически подошел к огромному хищнику, принялся шипеть и агрессивно выгнул спину, заставив медведя нервничать.
Когда стало понятно, что этот раунд остался за котом, а медведь схлопотал техническое поражение, так и не решившись сразиться с Василием, хозяева изменили тон и начали хвалить питомца, а мужчина даже иронически упрекнул женщину: «А ты за обои его ругала!»