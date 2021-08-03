Опрос показал, что антипрививочниками чаще становятся те, кто получал тройки в школе

С ухудшением качества оценок в школьных аттестатах россиян увеличивается число противников вакцинации, больше всего принципиально не желающих делать прививку оказалось среди женщин с тройками в аттестате. Это следует из опроса проведенного сервисом SuperJob, данные которого приводит РБК.

Как говорится в исследовании, самая большая доля тех, кто уже сделал прививку, оказалась среди окончивших школу с золотой или серебряной медалью (46%). Среди них тех, кто не делал прививку и не собирается, оказалось всего 25%.

Среди россиян, у кого были в основном пятерки, но не было медали, вакцинацию прошли 40%, не сделали и не планируют 32%. У хорошистов доля вакцинированных снижается до 36% (33% не будут делать прививку).

Единственной группой, в которой доля антипрививочников превышает число вакцинированных, оказались троечники. Среди них лишь 34% привитых и 39% тех, кто не собирается вакцинироваться. При этом 27% из них говорят, что хотя пока не делали прививку, все же намерены пройти вакцинацию.

Исследователи также отмечают, что вакцинированных мужчин оказалось больше, чем среди женщин с аналогичной успеваемостью. У окончивших школу с золотой или серебряной медалью мужчин привились 54%, среди женщин-медалисток — 41%. Среди мужчин бывших троечников привилось 35%, среди женщин — 31%. Группа, в которой больше всего принципиально не желают проходить вакцинацию, — женщины с тройками в аттестате (48%).

Как считают социологи, данные опроса выглядят правдоподобно.

«Я думаю, что это связано с культурным капиталом человека — его образованием, воспитанием, целями и смыслами. У людей, более образованных и включенных в информационное поле, более высокий уровень доверия знаниям и науке. А антипрививочники все-таки больше ориентируются на мнения друзей, соседей, родственников, чем мнения ученых», — считает директор Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ Елена Омельченко.

По словам экспертов, разница между мужчинами и женщинами может зависеть от профессии опрошенных, и не исключено, что среди мужчин больше работающих и им необходимо вакцинироваться для выполнения работы.